手指發白 當心冷凝球蛋白血症

2018-06-03

文／錢政弘

醫師看病有時要像偵探福爾摩斯辦案一樣，對任何一個小線索都不能輕忽。

最近收治一位轉診的病患，他的症狀很常聽到，不過最後的診斷讓人意外。

一位中年男病患在3年前開始覺得左手5隻手指彎曲時會緊緊、硬硬的，為此，他曾經去其他醫院的風濕免疫科求診，醫師原先懷疑是風濕性關節炎，後來照了X光檢查，診斷為退化性關節炎，醫師有開藥給他吃。他吃了一陣子的藥以後，覺得症狀有緩解，就沒再回診了。

幾個月前他開始發現左食指在天氣變冷的時候（約氣溫16℃-17℃時）會變得蒼白無血色，有一種「凍傷」的感覺。但是氣溫回升後，又變正常。

因為症狀反反覆覆及疼痛感加劇，因此他來本院的風濕免疫科求診，原先他以為醫師會開個消炎止痛藥給他，不過專科醫師經過一連串細心的檢查，診斷出他是得了「冷凝球蛋白血症」。

冷凝球蛋白是人類血液中的一群遇冷即沉澱的免疫球蛋白，在低體溫時，會在血管產生凝結的現象，造成局部的血流不順，體溫上升時又會再次溶解於血中。

這種手腳末端遇冷時會發白發紫，待回溫後會發紅的現象，稱為「雷諾氏現象」。這位先生只有一隻手指會發白但不發紫，是屬於輕症，臨床上不容易聯想到是「冷凝球蛋白血症」，多半會當作是血液循環不良，手指使用過度等。

易被當作血液循環不良

後來更進一步檢驗發現他的冷凝球蛋白血症是因為得到「C型肝炎病毒」感染引起，關於這點他很驚訝，過去幾年肝功能檢查都正常，怎麼也想不出是什麼時候感染到C型肝炎。

C型肝炎病毒 感染引起

在台灣，C型肝炎患者中，約有5成會出現冷凝球蛋白血症，除了上述症狀外，皮膚會出現紅斑、紫斑、甚至潰瘍。

我在門診安慰他目前C型肝炎治療效果很好，無需太過擔心，C肝治療好之後，手指的症狀也會改善。

建議有相關症狀的朋友，不妨尋求專科醫師的診斷和治療。

（作者為基隆長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師）