《健康聚寶盆》穿對胸罩 乳房不下垂

2018-06-03

文／林靜芸

我的父親有9個叔叔和5個姑姑，母親則有6個舅舅和6個阿姨。以前的人多、生育多，加上哺餵母乳，女人的體型忽胖忽瘦，以致乳房像吹氣球般，忽脹奶，忽退奶，不下垂也難。

在老一輩的那個年代，農忙時，很多媽媽揹著孩子下田，孩子一哭，就把「布袋奶」往後一甩餵奶或當安撫奶嘴；黃昏時刻，婆婆媽媽們洗完澡後，坐在自家門前，以手中的扇子由領口或上衣下襬搧奶散熱，也是當時常見的景象。

乳房是女人身上唯一單方向固定的組織，它與身體的關係可以用籃球的籃板與籃框來比喻。乳房後壁是籃板，附著在胸壁。深層筋膜像籃框般包裹乳房。年輕女性乳房上緣在腋窩下方一指處；年紀增大，籃板老舊，腐朽鬆脫，帶著籃框下滑。老女人不管罩杯多大，乳房上緣下垂，上胸經常扁塌就是這個原因。固定乳房的筋膜（籃框）彈性疲乏，乳頭也會下垂。

乳房下垂與遺傳（例如非洲人多「木瓜奶」）、體質（先天彈性纖維缺損，全身鬆垮）、劇量減肥（超過20公斤）、多次懷孕（筋膜鬆弛）等有關。

根據調查，女人認為，乳房下垂比平胸還糟糕，因為乳房下垂會使得胸罩帶子在肩膀形成壓痕，乳房與胸壁摩擦造成皮膚炎。乳房重量增加脊椎壓力，胸型不佳穿衣困擾等，如果年紀輕輕減肥造成乳房下垂，臉像30歲，乳房像70歲，會失去自信。

乳房過大或下垂的矯正是美國排名第5名的美容手術，由於傷口在乳暈周圍及乳房正中，適合疤痕體質較好的婦女。

預防乳房下垂，仍以健康生活型態為主，正確的穿著胸罩是對抗下垂的不二法門，熱愛運動的女性，尤其該注意。

如果發現自己的乳房上緣與腋窩距離大於3公分，或是乳房足跡（乳房上緣與乳下皺褶距離）小於乳房直徑，表示筋膜彈性疲乏，乳房下垂進行中，若有這種狀況，或許可以尋求專業醫師的建議。

（作者為聯合整形外科診所院長）