沒事多喝水? 喝水消暑學問大

2018-06-03

文／林軒任

連日來持續高溫，多數民眾都知道喝水解渴，雖然多喝水可促進身體新陳代謝、皮膚水嫩，但並非瘋狂喝水就能消暑，尤其喝水的時間點不對、飲品選擇不慎，或是慢性疾病患者補水過量，都可能反而造成身體負擔，民眾務必當心。

曾有跑者參加半馬過程中只喝自備純水，堅信「喝純水才是快速解渴良方」，沒想到快到終點前，開始出現噁心、想吐等症狀，抵達終點後則不斷嘔吐，隨後就因低血鈉（俗稱水中毒）被送往急診，當時患者的血漿鈉離子濃度僅111mmol/L（正常值為135-145mmol/L），透過補充高濃度食鹽水，才幸運挽回一命。

補充飲料 不等於補充水分

另外，有民眾覺得喝白開水「沒味道」，而選擇喝手搖飲料、加味水或罐裝飲料等，以為「補充飲料就是補充水分」，其實這是錯誤的觀念，因飲料及加味水含有糖分及化學物質，若攝取過量，恐因含糖量過高，導致利尿，反使身體更缺水。

洗腎患者或腎臟功能不佳者一旦喝了大量含有化學物質的加味水，反而會增加腎臟負擔，故應避免飲用。

近來天氣炎熱，身體水分流失快，本應多補充水分，但對於心、肝、腎功能不佳，及長期吸菸導致肺功能受損的患者，因器官對液體的代謝能力變差，若喝水過猛、過量，則容易導致胸悶氣喘、下肢水腫等狀況，所以也必須嚴格限制水分攝取，才不至於喝出問題。

若是尿酸過高的病人、女性、高齡長輩、高血壓、便秘、減重患者易因喝水不足造成尿酸排泄不佳、尿道發炎，或廢物堆積體內等問題，因此前述這些人應多補充水分；再者因夏天炎熱，長期於高溫或陽光曝曬環境下工作的民眾，也應增加水分攝取量，才能預防脫水、中暑。

小口少量多次喝 減輕負擔

坊間也有許多關於該喝多少水的說法，一般而言，每人每日建議飲水量為體重（公斤）乘以30毫升，不過只要當覺得口渴、排尿次數和尿量變少，或尿液變深時，則可適度補充水分，不用擔心水分攝取不足或過量的問題，並建議應小口、少量、多次的喝水，才能減輕腎臟負擔。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任）