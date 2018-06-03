預立醫療照護諮商／去年試辦共收240件 與家屬溝通最不易

2018-06-03

〔記者林惠琴／台北報導〕因應「病人自主權利法」明年上路，去年衛福部委託安寧照顧基金會與台北市立聯合醫院、台大、衛福部立南投醫院、虎尾若瑟、台東馬偕、彰化基督教、奇美等七家醫院試辦「預立醫療照護諮商」，共收案二百四十件，推動的最大困難點在於與家屬溝通不容易，今年將逐步擴大各縣市至少一家醫院參與。

今年將逐步擴大 各縣市至少一家醫院

「病人自主權利法」賦予民眾可預立醫療決定，但前提須完成醫療院所提供預立醫療照護諮商、為預立醫療決定核章證明後，再經公證人公證或具完全行為能力者兩人以上在場見證，並註記於健保卡，才具有效力。

安寧照顧基金會執行長林怡吟表示，去年七家醫院試辦預立醫療照護諮商，過程發現與家屬溝通問題最大，原因是預立醫療照護諮商需要父母、子女、兄弟姊妹等二親等內親屬至少一人在場，但不少民眾不清楚法規內容、家人間也未充分討論，到場發現要談這些內容備受衝擊，出現「你這麼做有沒有考慮我的感受」等言語，也有一些長輩無親人在身邊，找不到人前來參與諮商。

此外，林怡吟指出，像是台東馬偕醫院服務原住民、衛福部立南投醫院服務習慣講台語的老人家，發現部分醫學名詞難以翻譯成原住民母語、台語，造成溝通困難，必須花更多時間。

長期參與推動「病人自主權利法」的台北市立聯合醫院總院長黃勝堅強調，該院自行試辦三百多件預立醫療照護諮商，發現六十五％至七十％是已依「安寧緩和醫療條例」在健保卡註記拒絕心肺復甦術或維生醫療，可由此族群開始推廣。

不過，在服務提供面上，黃勝堅擔心，預立醫療照護諮商需要醫護人員、社工人員組成團隊，服務一個民眾往往就要兩、三個小時，可能降低醫院投入意願。

衛福部醫事司長石崇良解釋，初期為鼓勵醫院開設相關諮商會有補助款，之後醫療機構也可規劃收費標準，經衛生局核准後向民眾收取。