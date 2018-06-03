學者的看法／新課綱能否成功 教師是關鍵

2018-06-03

〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教新課綱預計明年上路，課程學者、中山大學教授顏慶祥分析，新課綱強調「素養」培育，和目前實施的九年一貫課綱培育「能力」有所不同，教育決策者要多為教師設想，教師則要以學生為主體，課綱才能成功。

新課綱強調「素養」 和目前培育「能力」不同

顏慶祥表示，現行九年一貫課綱強調培育學生「帶得走的能力」，新課綱強調「素養」，指一個人適應現在生活及未來挑戰所應具備的「知識、能力與態度」，學校教育不再只以學科知識作為學習的唯一範圍，更重視學生能夠運用所學於生活情境中。

新課綱能否成功，教師是關鍵。目前縣市、學校與教師之間對於新課綱的理解、準備與實踐存有落差，甚至指導各縣市新課綱的準備，也出現國教院和國教署不同調「雙頭馬車」現象。

顏慶祥直言，學校如果沒有「課程設計、教學轉換與編寫素養導向測驗」能力，老師恐怕只會等待教科書出版後，再把教科書「上滿上好」，依經驗評估，將有三分之一以上學生仍會是「教室裡的陪客，而非創客」。

顏慶祥建議，各縣市教育局處應該協助學校自主辦理「課程發展與設計」、「素養導向的教學與測驗編制」工作坊，才能因地制宜、符合各校的差異需求。

此外，新課綱讓學校課程設計有更大的自主和彈性空間，但學校若不了解學生的需求和學校發展特色，課程規劃缺乏組織和創新，師資來源和聘用又無法到位，新課綱理念與目標將無法達成。