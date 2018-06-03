學校的因應／北市公校「異校結盟」 私校老神在在

2018-06-03

〔記者蔡亞樺、蔡淑媛、黃旭磊／綜合報導〕一○八新課綱強調多元選修，高中端學校須大量開設選修課程，台北市公立高中陸續採取「異校結盟」，讓學生跨校選修，建中、北一女、師大附中、中山女高及成功高中，五校學生互相跑班上課。台中女中教務主任陳元泰坦言，課程多是專題、探究、跨領域等分組課程，目前老師都很有熱忱，真正上路後面臨問題才是考驗。

5名校結盟 學生可跨校選修

去年九月開學後，台北中崙、和平、南湖高中三校，利用自家的資源開辦不同選修課，例如南湖因有遠端天文台推出「跨越時空的星鮮人」，一共開設五門，安排在週五讓學生跨校網路選修，試辦一學期後，成效頗為豐碩，本學期新增永春高中，課程增至七門。

中崙高中校長孫明峯說，中小型規模學校未必有這麼多師資和設備可以開課，透過網路學校就能達到資源共享，也能滿足大學考招制度要求的「學習歷程表現」，登載成學習歷程檔案，成為佐證學生在校所學的紀錄。

高雄三民高中「創藝數位園地」今年完工，其中3D影像技術、環景影像技術、虛擬攝影棚及無人空拍機等系列課程，可分享各校。

台中女中教務主任陳元泰指出，校方已試辦開設三十堂多元選修課程，今年也試辦校訂必修課程，老師目前對新課綱都很有熱忱，但面臨教室空間缺乏，電腦課程可先以行動載具補充，但有故障、不熟悉等問題。

北市私立延平中學教務主任張漢鏞則說，選修課以跨科為重點，開設十多門選修課，他有自信地說：「私校來說我們走在最前面，替學生做好準備。」

但有學校人員直言，哪一個學生念普通高中不是為了考大學？推這麼多特色選修課，對學生沒有太多幫助，家長也搞不懂，老師會變得很累。

高雄五福國中校長陳宗慶表示，自然及社會課綱較有爭議，新課綱與九年一貫最大不同在於素養導向，老師對這方面比較不了解。

國中新增科技領域課程 多校苦無師資

台中完全中學忠明高中教務主任陳建銘指出，國中新增部定科技領域課程包括生活科技或資訊課，但國中目前都無相關師資，學校讓老師到大學補修相關學分或上第二專長班，另外要新建電腦教室，也在等補助。