108新課綱明年9月上路 3大隱憂浮現

2018-06-03

排課困難、師資與設備不足、升學壓力不減

〔記者蔡亞樺、林曉雲、蔡淑媛、黃旭磊／綜合報導〕近期教育改革最大浪潮的一○八新課綱，將於明年九月實施，影響涵蓋小學、國中到高中的新生，多達七、八十萬人，首當其衝的高中職、國中已浮現三大問題，包括師資與設備不足、難以排課、大學未明定招生規則，著實讓校方頭痛；校方憂心改革不成，也沒減輕升學壓力。

涵蓋小學到高中新生 影響近80萬人

現行課綱稱之為九年一貫課綱，國小、國中課程綱要採一貫設計，高中職另有課綱，教育目的在培養學生的「能力」，著重習得知識與技術。一○八新課綱涵蓋國小、國中、高中，也稱為十二年國教，重視素養導向教學，強調跨域選修、自主學習。

新課綱在國中階段，新設六節的「彈性學習課程」，高中則降低必修、提高選修，校方得開設班級數的一‧二至一‧五倍選修課，增加彈性學習時數。另國民基本教育課程從七大領域變為八大領域（語文、數學、自然、社會、藝文、綜合、科技、健體），科技領域從自然領域獨立出來。

今年九月試行 但師資不足、設備未到位

新課綱「箭在弦上」，今年九月開學先試行，但不少學校都發現，想開設一‧二至一‧五倍選修課，全卡在師資不足與設備未到位。

不具名國中校長指出，科技課一定要開，但部分科目老師上課節數因少子化影響，無法達到規定時數，加上師資員額管控，學校不能再聘新師，這些老師在科技領域並不專精，排課實在傷腦筋。

推新課綱 教部設122所前導學校試行

教育部國教署長邱乾國表示，為推動新課綱，國教署成立六十三所普通型高中、五十九所技術型及綜合型高中前導學校試行新課綱，再藉由研習、工作坊、說明會等多元形式進行經驗分享，所遇問題及建議，教育部將完善相關配套措施，協助新課綱課程規劃。

前導學校有補助 其他學校像瞎子摸象

北市南港高工校長劉美慧說，目前最大困擾是開設課程所需經費，教育部明年才補助，非常羨慕有教育部補助的前導學校，現在許多學校等同瞎子摸象，不知道怎麼做才對。

北市私立延平中學教務主任張漢鏞點出問題，新課綱的必修與選修節數大幅度調整，目前高中有九大領域（多了全民國防教育）、廿一科，但教育部規定每學期只能開設十二門課，導致部分老師無課可上。

多了彈性課程 導師不諱言恐變自習課

張指出，新課綱多了「彈性課程」新規定，得排十二至十八節課，讓學生自主規劃課程，說穿了就是自習課。有國中導師也不諱言，新課綱規定國中六節彈性課程，學生最後通通當成自習課。張漢鏞直言，目前大專院校尚在觀望，沒人願意開誠布公說明招生條件，他憂心：「三年後所有問題都將爆發出來。」

高中憂心 3年後所有問題將爆發出來

台北市教育局至今投入近八億元奧援學校，教育局專委陳素慧直言，新課綱的改變最大在於選修課增加，管理、學生點名等機制都要與時俱進，明、後兩年會是磨合期過渡階段。

台中市教育局長彭富源表示，有成立課程教學科，專責解決新課綱各項事務，鼓勵教師以「社群」方式做跨科目、領域課程研發，也提供一千萬元給試辦六十所學校，補助四百萬給學校做選課、跑班系統。

高雄市教育局長范巽綠表示，從民國一○三年起逐步鼓勵學校教師組織教學社群、共同備課，透過翻轉教學方式營造學習氛圍。