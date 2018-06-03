今明高溫 望颱挾雨看後天

2018-06-03

南海熱低壓 可望為南部與花東帶來小雨

〔記者楊綿傑、楊金城／綜合報導〕熱帶擾動及低壓蠢蠢欲動，關鍵在今日！中央氣象局指出，南海及菲律賓東方海面的熱帶擾動，都有可能形成颱風，南海附近的對台直接影響機會小，但會為南部地區、花蓮、台東帶來小雨，稍稍解渴。菲律賓附近的熱帶擾動今天可能行程熱帶性低氣壓。整體而言，今明兩天全台天氣屬高溫悶熱型態，要注意午後雷陣雨。

氣象局預報員陳建安說，今明兩天天氣型態大致類似，鋒面逐漸微弱，各地幾乎都是多雲到晴天氣，普遍高溫都會達到卅度以上，但全台山區都可能發生午後雷陣雨，尤其東部、屏東可能會有較大雨勢，民眾要注意。

後天天氣可能會有轉變，陳建安表示，南海附近的熱帶擾動昨上午已增強為熱帶性低氣壓，進一步發展成颱風後，雖然對台灣直接影響機會不大，但南部地區、花蓮、台東降雨機率會提高，目前預估是小雨等級。

曾文、烏山頭水庫快見底了

至於位於菲律賓附近的熱帶擾動，陳建安指出，今天有可能形成熱帶性低氣壓，發展順利的話，可能兩三天內形成颱風，等明後天結構較紮實後，較能夠透過模式進行評估，如果會影響台灣，時間在下個週末之後。

嘉南農田水利會好不容易將在今天完成嘉南灌區一期稻作供灌，但二期作供灌水源還沒著落，供灌難關一關比一關艱困，曾文水庫、烏山頭水庫到昨天的蓄水量，連庫底都快乾了，再不下雨，嘉南二期作可能面臨停灌休耕。

再不下雨 嘉南二期恐停灌休耕

水利會憂心說，再不下雨，只能盼望颱風季，蓄水不夠，嘉南二期作不但面臨停灌休耕，接下來的明年一期作春耕也不妙，缺水問題嚴重。