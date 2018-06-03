一錯就出局／汽車路考週年 3大「卡關」出爐

2018-06-03

公總台中區監理所統計 拿到駕照比例約減1成

〔記者陳建志／台中報導〕小型車道路考驗實施已滿一年，中彰投共有四萬六千多人參與路考，通過率約八十九％。公路總局台中區監理所統計發現，一題出錯就直接出局的前三大「卡關」，分別為紅燈停車時前懸超越停止線或佔用機車停等區、行駛中車輛壓實線、路邊停車前或起駛前，未依規定顯示方向燈、未轉頭察看照後鏡注意有無車輛行人，每項都是直接扣卅二分出局下車，提醒考照民眾一定要留意。

停車前懸越線 第一名

台中區監理所駕駛人管理科科長劉昌烈表示，小型車道路考驗從去年五月一日開始上路，民眾想拿到駕照要實際上路，中彰投地區到五月底已有四萬六千四百多人參與道路考驗，項目包括行車前檢查及起駛前動作、交岔路口、斑馬紋行人穿越道線、路邊臨停，以及車道行駛、變換車道、路口轉彎、迴車等。

每項扣32分 直接出局

劉昌烈表示，統計一年數據發現，前三大「卡關」項目，第一名是交岔路口紅燈停車時，前懸超越停止線或佔用機車停等區；第二名是行駛中車輛壓實線，包括路面邊線、分向限制線、禁止變換車道線等；第三名則是路邊臨時停車、靠邊停車前或起駛前，未依規定顯示方向燈、未轉頭察看照後鏡及未注意有無障礙或車輛行人。其他常出錯還有路邊臨時停車，距離路邊緣石超過六十公分，將被扣十六分。

過去考駕照通過率約九成，台中區監理所統計發現，增加路考之後，通過率約七成七，少了一成多，路考的確篩選下部分民眾。

台中區監理所劉英標所長提醒民眾，為讓場內考及道路考扣分標準一致，原本場內考未依規定繫安全帶扣十六分，上、下車開車門前未留意有無人車通過扣八分，從今年二月一日起，全都改成扣卅二分，請民眾注意養成正確的駕駛習慣。

劉昌烈強調，實施道路考驗設計的項目並非想把考生考倒，而是要讓民眾養成良好的駕駛習慣，確保駕駛人不疏漏細微環節，促進交通安全。