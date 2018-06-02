乳癌後乳房重建 停看聽慎選醫師

2018-06-02

文／鄭明輝、林怡伶

「醫師，我用自體組織做的乳房重建好硬，且形狀不對稱…」、「我的自體組織乳房重建，有大範圍的脂肪壞死，我該怎麼辦？」、「我的義乳重建側好高，這樣很不方便穿衣服…」，每次的門診時間，總是會有一、兩位來自其他醫院的病患因為乳房重建的問題前來尋求其他意見。

事後補救難度高

乳房重建這項技術看似簡單，而現在也有越來越多的乳癌患者做乳房重建，除了由整形外科醫師操刀外，現在也有外科醫師協助病人做乳房重建。然而自體皮瓣乳房重建，並非只是把皮瓣移植至胸壁就好，在乳房形狀的雕塑其實是經驗的累積，若形狀大小不對稱，必要時，需抽掉多餘的脂肪，不足處需填補脂肪，皮瓣若外擴更需要挪動皮瓣，通常調整一個形狀不好的自體皮瓣，比做一個新的自體皮瓣所花的時間還要更長。

在義乳重建部分，若是需要調整會建議重新換一個新的義乳，剝離一個空間，若是乳房側邊空間太大，義乳會往腋下部分移動，會將側邊縫固定線2-3個，若義乳較低位會在乳房下緣縫固定線，這樣才可將兩側乳房做到對稱。

乳房重建是藝術與科學的結合，當罹患乳癌需要做乳房重建時，建議大家要做3步驟：停、看、聽。

◎停：當罹患乳癌或需做重建時，別慌張先停下腳步深呼吸，別讓緊張的情緒影響自己。

◎看：可上網找些乳房重建相關資料，重要的是要找到好的乳癌治療團隊，及具有顯微手術經驗豐富的整形外科醫師。

◎聽：可聽聽做過乳房重建的病友經驗分享，以及有經驗的整形外科醫師的說法。

乳房是自己的，即使做了乳房重建也要選擇對自己最安全最完美的，才能更有美麗及自信。

（作者分別為林口長庚乳房重建中心教授及個案管理師）