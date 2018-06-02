醫檢報告沒紅字 不代表沒病

2018-06-02

文／張福祥

一位80幾歲的老奶奶因為雙下肢水腫被家人帶至診間，目測只有40幾公斤，家屬表示，老奶奶近來雙腿嚴重水腫，手指按壓腿部皮膚，陷下去的地方很慢才回復原狀，都說走路很重，可是奶奶有定期健康檢查，抽血檢驗報告沒有任何紅字（異常數據），不知道哪裡出了問題？

當天為奶奶安排檢查腎臟功能，測得肌酐酸為1.3mg/dL（正常值為0.7-1.4mg/dL），與之前健康檢查數據一樣。雖然仍在正常範圍，然而以此位老奶奶為例，已經是慢性腎臟疾病第三期了。

家屬聽了震驚不已，明明數據是在正常範圍內，但功能卻是異常的，怎麼會這樣呢，問題到底出在哪裡？

一般而言，檢查腎臟功能有很多種方式，檢測血中肌酐酸是臨床上常用的一種方式。肌酐酸是肌肉的代謝產物，再由腎臟代謝經尿液排出體外，肌肉質量越多，血中的肌酐酸濃度也會上升。

所以，可以想見的是一位強壯舉重肌肉男，和一個骨瘦如豺的老年人，如果兩人的肌酐酸都是1.3（報告上面都會顯現黑字），這位肌肉男的腎臟功能是正常，相對地，這位老人已是慢性腎臟疾病。

還有LDL（低密度脂蛋白），就是所謂「壞的膽固醇」，也不是黑字就表示良好。醫院或診所的低密度脂蛋白正常值約在100到130mg/dL之間，然而目前的科學證據已經顯示，越低的低密度脂蛋白，更能降低以後粥狀動脈硬化性心血管疾病（冠狀動脈疾病、心肌梗塞、腦血管疾病）的發生與風險。因此，高風險的病人更需要將低密度脂蛋白降到更低的程度，這已經是目前的治療趨勢。

以罹患糖尿病的病人來說，目前建議要將低密度脂蛋白控制在70mg/dL以下。如果發現自己的低密度明明是在正常範圍內，而醫師仍告知你需要吃降膽固醇的藥物，就是這樣的原因。

尋求醫師專業說明 避免延誤

下次若有疑問，不妨多問問醫師，才不會拿了藥回家，卻因為覺得自己正常而不敢吃藥，延誤了病情。

（作者為岡山秀傳醫院心臟內科醫師）