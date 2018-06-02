長年頭痛治不好 原來是鼻病

2018-06-02

文／陳光華

小張是一名上班族，他從學生時代就反覆頭痛，通常是額頭出現悶脹、緊繃的痛，有時眼睛四周也不舒服。

剛開始的時候，偶爾發生頭痛，吃了止痛藥就會改善。不過這幾年頭痛愈來愈頻繁，止痛藥愈吃愈多，注意力很難集中，影響工作，他才去看醫師。

陸續做過大腦電腦斷層、腦波等檢查，也都正常，西醫認為不是大腦的問題。家人建議他看中醫調理體質。

小張就醫時表示，雖然整天都會頭痛，尤其是吹冷氣、寒流、感冒時，會比較嚴重。他有過敏性鼻炎，常聞不到味道，也常覺得喉嚨有痰。

經由把脈、看舌頭，發現他的體內有很明顯的「痰濕」（不正常的黏液），也有「寒」（能量不夠）。

中醫祛濕補脾胃 避免高油高糖

以中醫的角度而言，小張的頭痛由「寒性」的「環境因子」（稱為寒邪，例如：冷氣、寒流）引發，通常經由鼻子入侵人體，造成局部的氣血循環變差，體液的運送也跟著不正常，在鼻子累積就成為鼻涕，且氣血循環差，最後出現頭痛。和西醫的鼻竇炎可能很類似。經過2週的中醫治療，頭痛情形有改善，1個月後很少需要吃止痛藥了。

急性期的中醫治療有2個重點：驅除入侵的「環境因子」（即中醫所說的「驅邪」）、排除鼻涕（中醫稱為「祛濕」、「排膿」）；慢性期的重點則放在「培元固本」，透過「補脾胃」、「補腎」、「補元氣」等方法，加強人體對環境變化的調適能力，使得「環境因子」比較不容易入侵人體，也就是「抵抗力」增強的意思。

「補脾胃」可以減少「痰濕」，也可以改善長期有鼻涕的狀況。

除了藥物治療，戴口罩，避免酒、油膩、甜食、高油脂、麵食等飲食，也有預防效果。

積極治療配合以上的預防措施，能有效改善鼻病，也能擺脫因鼻病帶來的頭痛。

（作者為陳光華中醫診所院長）