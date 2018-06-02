《謠言終結站》番茄可改善攝護腺肥大？ 醫：謠言

2018-06-02

記者蔡淑媛／台中報導

坊間盛傳「番茄、南瓜子、蔓越莓或是含鋅食物，可治療攝護腺肥大」，醫師澄清，攝護腺（或稱前列腺）肥大是男性荷爾蒙長期刺激攝護腺增生，沒有任何飲食可預防或改善，除非不再分泌男性荷爾蒙。

茄紅素 可預防攝護腺癌

台中榮總泌尿科主任裘坤元指出，目前研究出番茄的茄紅素是可以預防「攝護腺癌」，但不是「攝護腺肥大」。男性從20歲起，男性荷爾蒙就不斷刺激攝護腺逐漸增生，進而壓迫到尿道，造成膀胱出口的阻塞，出現排尿困難，長期尿滯留也會引發泌尿道感染，嚴重者會膀胱結石，甚至影響腎功能，引發尿毒症。

裘坤元說，南瓜子、牡蠣等含鋅食物都不能預防攝護腺肥大，也不可能縮小已肥大的攝護腺，而蔓越莓是預防泌尿道感染，也無助改善攝護腺肥大。

他曾遇過有患者聽信茄紅素可改善攝護腺肥大，買進一箱箱的番茄汁，還把番茄汁當水喝，忽略了市售番茄汁含糖量高，結果因血糖太高被送急診，才發現自己罹患糖尿病，攝護腺肥大也沒縮小，得不償失。

坊間還傳出「平時不行房會得攝護腺癌，行房次數太多會攝護腺肥大」，裘坤元澄清這些都是謠言，攝護腺跟行房次數、性伴侶多寡都無關。

裘坤元強調，根據統計，70歲的男性70%有攝護腺肥大問題，80歲有80%，隨年紀增長，發生率愈高，但沒有任何飲食可以延後或減緩改善，只是每個人可能因體質會提前或延後。

8成患者服藥能緩解

攝護腺肥大的症狀包括：頻尿、急尿、夜間需起床小便、排尿變慢、排尿中斷、排尿用力、解尿不乾淨，如果有其中2項應就醫。

裘坤元說，目前有8成患者服藥能緩解症狀，但如果治療效果不佳，或出現尿滯留等併發症，就要評估手術治療。