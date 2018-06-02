醫衛新南向 六大醫院組醫療國家隊

2018-06-02

〔記者吳亮儀／台北報導〕新南向政策，換衛福部出招！衛福部宣布推出「一國一中心」計畫，將由台大、成大、榮總、彰基、秀傳、慈濟等六家大型醫院領軍，前往六個東南亞國家開發醫療合作機會，帶動醫衛產業發展。

衛福部長陳時中說，考量東南亞國家醫衛需求，希望透過組成醫療國家隊，彙整各地需求及台灣的醫療資源，並建立防疫防衛網，初期以印尼、印度、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞為優先對象，一個國家由一家醫院負責統籌，並推動醫衛人才培訓、醫衛產業搭橋、台商健康諮詢服務、營造文化友善醫療環境、醫衛相關產業法規及市場調查，以及資訊整合等六大項目。

國際醫療產值目標1年300億

衛福部國合組技監許明暉說，這六家醫院全部有醫學中心的量能及高度，在負責國家將擔任起教練及啦啦隊的雙重角色，協調整合廠商及醫院，找出任何可行的合作模式及商機，猶如台灣醫療產業在南向國家中的智庫。

根據衛福部的規劃，越南將由台北、台中、高雄榮總負責，菲律賓由花蓮慈濟醫院負責、印度由成大醫院負責、泰國由彰化基督教醫院負責、馬來西亞由彰濱秀傳醫院負責、印尼由台大醫院負責。

藥品醫材輸出 拚成長20％

許明暉指出，目前每家醫院先投入五百萬元，積極開發醫療合作機會，目標鎖定讓來台就醫的國際醫療產值增加，從現在的一年一五○億元，翻倍到三百億元。而國內藥品、醫材的輸出，尤其是強項骨材及牙材，成長廿％以上。