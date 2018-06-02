天熱豬長得慢 豬價創今年新高

2018-06-02

〔記者黃淑莉、簡惠茹、陳建志、王憶紅／綜合報導〕天氣熱，人受不了，豬也熱到食欲不佳導致成長慢，豬源短缺又遇端午節需求量增，豬價連續多日上揚。毛豬平均價格昨天飆升到每公斤七十六．○六元，創今年新高。農委會表示，端午節前夕已協調台糖增加供應三千頭豬來調節數量和價格。

端節協調台糖增供3千頭

端午節將屆，家庭主婦發現這幾天傳統市場豬價變貴了，豬肉攤商表示，拍賣市場豬價漲，市場只好跟著微調。由於豬源少部分豬農惜售，預料端午節前價格會再漲。

農委會畜產行情資料網顯示，從五月二十二日起，毛豬交易價格就往上攀高，從每公斤七十．四一元，到昨天突破七十六元大關。去年六月二日則為七十八．七八元，五月廿九日是七十九．五五元。

雲林肉品市場總經理李謀仁指出，每年五月是豬隻繁殖期，這幾年天氣炎熱，母豬受精著床率低，造成仔豬數量少，直接就影響隔年的成豬量，加上天氣熱豬的食欲不好成長慢，豬源不足又遇端午節需求量大，價格上揚。

「豬隻供應量比去年樂觀」，農委會畜牧處指出，今年總隻數比去年多，加上進口豬隻也增加，且六月份交易天數僅二十四天，交易日數少，毛豬供應頭數有機會增加，預估端午節前七天，每天平均需求量超過兩萬六千頭，另也已協調台糖從六月十一日到十七日，七天內增加供應三千頭豬隻。

香蕉批發價 已見微升

此外，今年香蕉盛產、價格跌落，台北農產運銷公司香蕉批發價格一度低到每公斤十．七元，儘管昨天批發價略升到十一．九元，但仍比去年同期四十四．四元低上許多。

農委會主委林聰賢表示，會開拓國際市場、也鼓勵民眾多多選用台灣水果。

林聰賢指出，為避免跟進搶種情況，已請農糧署輔導農民團體和生產合作社，農委會也建置產銷資訊平台，讓農民可上網搜尋作物生產狀況並預估市場價格。

行政院發言人徐國勇表示，農委會前天已經以優於市場的價格收購二千噸「格外品」（賣相差的次級品），讓這些香蕉不會進入市場拉低價格，所以批發價格已回升。

義美昨指出，願意以每公斤十六．五元的價格，購買一百公噸Ａ級香蕉（成熟度色卡分七等級，香蕉色卡上所示五級或六級熟的香蕉），除研發高附加價值的商品外，也是略盡棉薄之力，協助台灣農業。