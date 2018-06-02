仿3萬年前跨越黑潮／台日聯手 手造竹筏完工

2018-06-02

〔記者張存薇／台東報導〕三萬年前的人類是否造舟從台灣航行到日本沖繩？為了驗證這條海上之路的歷史軌跡，台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作「三萬年前的航海─跨越黑潮」實驗計畫，全新打造更輕巧、速度更快的手工竹筏「IRA2號」近日完成。史前館副館長林志興表示，四、五日將展開夜航及廿四小時不間斷的模擬航行等訓練，明年挑戰從台東長濱到日本沖繩與那國島的兩百公里長征。

下週展開不間斷的模擬航行訓練

日本考古界研究推測，三萬年前有條橫越黑潮的台灣沖繩海路，研究員海部陽介計畫驗證此說法，去年即與史前館合作、委由阿美族工藝師LAWAI打造竹筏，並先嘗試從台東大武航行至綠島。

今年LAWAI又與團隊花了兩個多月打造新竹筏，他說明，去年以十一根巨竹打造船隻，因應划手要求在海中能輕快破浪轉彎、提升速度，所以「IRA2號」改以七根竹子製作，船底較平、拿掉底部較重的龍骨，長度從十一公尺縮減至八公尺多，「減重」三百公斤、剩不到五百公斤，並用煙燻做防蟲蛀處理。

明年挑戰台東到日本 200公里長征

海部陽介表示，近年沖繩列島陸續出土兩萬多年前人類骨骸，根據動物分布、海流、舊石器時代人類遺跡、人骨的ＤＮＡ等因素推測，三萬年前已居住在沖繩列島上的史前人類，有極大的可能是由台灣航海遷徙過去的。

他指出，史前人類沒有手機、沒有手錶等儀器輔助，因此近日將從長濱烏石鼻往花蓮、宜蘭不借助儀器試航，測試廿四小時不間斷及夜航、看星象航行。

這次試航的划手分別來自日本、台灣、紐西蘭，領隊是總指揮內田正洋，划手分別是日籍的原康司、鈴木克章、內田沙希、日籍台人宋元開，與紐西蘭籍的Toiora Hawira。另候補划手為日籍村松稔、台籍划手莊子毅。