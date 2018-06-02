台灣設計大放「義」彩 組裝外套奪大獎

2018-06-02

讀理工轉服裝設計 29歲傅至碁奪下義國金獎

〔記者吳柏軒／台北報導〕廿九歲新銳服裝設計師傅至碁原本學理工，半路出家投入設計領域，發揮理性思維，將服裝拆解成零件模組，獨創實驗性作品「CODE:PROTOTYPE」，拿下今年義大利A’Design Award金獎，是台灣首位奪此獎的服裝設計師。

傅至碁大學原本就讀生物系，但對職涯發展感到茫然，一趟赴歐旅遊挖掘出自己內心對設計的濃厚興趣，大三時毅然轉到實踐大學服裝設計系，畢業後工作一年，去年決定成立個人工作室，走向獨立品牌創作。

得獎作品「CODE:PROTOTYPE」的設計概念，是學生時代就埋下的念頭。他說，自己不同於藝術家以感性思維為主，設計時常常投入理性分析，最初作品概念源自一個想法：「汽車零件可以更換，不用整個丟棄，為何衣服只破一個洞，就要丟掉？」他開始把服裝進行模組化實驗，帶入工業設計精髓，最後將外套解構成三部分，包括帽領、衣身及袖套。

外套解構成3部分 可穿搭出不同風格

傅至碁說，作品除了可自由組裝，讓使用者自行穿搭出不同風格外，即使稍有破損也不用放棄整件外套，設計背後的意義，傳達出他個人對「快時尚」的反思。

傅至碁也分析，A’Design Award偏重設計，獲獎十分驚訝，「畢竟資歷淺，也曾懷疑自己設計能力」，但得獎的肯定，為他帶來持續創作動力，未來將返回學校攻讀碩士，拓展人脈及學術能量。

服裝設計奪下金獎 他是台灣第一人

實踐大學服裝設計系則表示，A’Design Award在歐洲是最具影響力的綜合設計大獎之一，與德國IF Award、德國紅點設計獎齊名，今年參賽作品四五九○六件，名列前三％才能得獎，台灣僅有四十三人拿過金獎以上級別，傅至碁是台灣首位以服裝設計奪下金獎的好手；傅至碁得獎後，也將被該大賽主辦單位推薦到國際設計聯盟（ＩＤＡ），角逐年度設計師。