3大企業龍頭 合組AI國家隊

2018-06-02

科技部邀集打造雲端平台 年底完成系統測試

〔記者簡惠茹、王憶紅／綜合報導〕「打造AI國家隊，推動產學研發展。」台灣第一個AI雲端平台國家隊昨天成軍，科技部邀集廣達、台灣大哥大和華碩三大企業共同打造自研自製AI雲端平台，昨天團隊宣示十二月將完成系統測試，希望擠進全球超級電腦五百大排名前三十名。

廣達、台灣大和華碩 共同打造自研自製

科技部預計五年投入一六○億元，力推「AI小國大戰略」五大策略，建置AI雲端平台是其中最重要一環，總預算為四年五十億元。而這個國內首度跨產業、跨集團的AI平台合作案，將由廣達打造AI運算及資料儲存平台、台灣大哥大建置符合國際標準的機房及電信級資安維運、華碩負責雲端服務平台、雲端伺服器及AI應用整合。

陳良基︰國家級平台 讓軟硬體盡快到位

科技部長陳良基昨日邀請三企業董事長：廣達林百里、台灣大哥大蔡明忠、華碩施崇棠舉行誓師儀式。陳良基表示，建立國家級平台才能盡快讓軟硬體到位，將台灣相關訓練和產業生態鏈結起來。

跨產業、集團合作 拚擠進全球超級電腦前30

陳良基指出，除上述三家公司外，AI 雲端平台將使用二千個NVIDIA最新GPU（圖形處理器），台積電生產製程，全部由台灣產業投入協助，未來AI雲端平台上線後，ICT及網通產業最有機會優先應用。「AI 將是台灣產業再起的契機，就像當年台灣以 PC改變全世界，AI 沒有台灣不行，三大龍頭具有領頭羊的重大意義。」

台灣產業再起契機 3大老闆都說不缺席

國網中心主任謝錫堃表示，未來AI雲端平台將具備計算效能達七PFLOPS（每秒執行一千兆次浮點運算）、儲存容量達五十PB的整合主機，透過整合一站式的入口，提供AI訓練推理、大資料分析與資料儲存管理服務。

林百里團隊組成過程中穿針引線，他說，人工智慧服務因科技進步，變得更聰明，將有新一波服務型產業，帶來創業機會和新經濟，台灣不能缺席。

「有決心、不惜血本投入。」蔡明忠指出，公司對雲端機房建置和管理，甚至資安即時監控都有充分經驗，還有遍布全島的高速光纖網路，目前公司也都有使用AI相關技術，有信心完成任務。

施崇棠表示，AI崛起是智能革命的開始，台灣科技產業有厚實的基礎跟創新能量，面對全球挑戰，應該透過國家隊力量來打世界盃，在平台完成後，將提供產官學研AI運算服務。