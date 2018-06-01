防寢違上身 中醫有撇步

2018-06-01

文／何信諄、姜智釗

很多人都有一早醒來發現脖子或是肩膀突然變得很僵硬，有時是單側，有時是兩側，頭、頸部無法順利轉動，甚至稍微活動就很痛。

日本醫學用個很傳神的名詞「寢違」來形容上述的狀況，意思就是「睡錯覺了」，台灣民眾常叫「落枕」，中醫有著「失枕」的描述，現代醫學則稱「急性頸椎關節周圍炎」。

寢違常起因於姿勢不良，包含睡覺時，手臂擺放位置不良或枕頭軟硬高度不合適、暖身不足或過度運動、和長時間躺著使用手機等。用眼疲憊、輪班工作、或長時間工作不休息的民眾，也是好發族群。此外，日本研究發現，睡眠時間短、人際壓力大和憂鬱情緒等狀況，寢違也容易找上門。

大約有6-13%寢違會變成慢性疼痛，有時還會造成失眠的困擾，所以建議寢違的民眾急性發作期應該儘速就醫。

中醫師治療常選用胸鎖乳突肌或斜方肌附近的穴位，搭配內服袪風活血的中藥，緩解疼痛，幫助修復。

◎建議民眾平常可作下列動作，以預防寢違：

●將左手掌往後放在腰部，保持這個姿勢將手肘往後輕鬆伸展20秒，重複2次（圖1）。

●將左手臂平舉，前臂與手掌斜放約120度，往後輕鬆伸展20秒，重複2次（圖2）。

●換另一側手臂重複上述的過程。

（作者為桃園市中壢風澤中醫診所中西醫師）