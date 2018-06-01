手指關節內骨折 誤認吃蘿蔔乾

2018-06-01

記者陳建志／台中報導

20歲的蔣姓女大生日前因車禍右手食指受傷，喜歡打球的她原以為只是像以前一樣「手指頭吃蘿蔔乾」，休息幾天就能康復，沒想到過了10多天，情況不但沒好轉還變嚴重，趕緊就醫檢查，才發現原來是「手指關節內骨折」，經以「鈴木支架外固定手術」治療，一個月後順利康復重拾打球樂趣。

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，一般民眾俗稱的「吃蘿蔔乾」，是指手指關節挫傷，且大部分是發生在遠節指骨的關節，情況輕微一般都能在4至6週內復原。

女大生原以為只要冰敷後休息幾天就好了，沒想到卻痛到手指頭無法彎曲抄筆記，整根手指看起來更彎曲移位，趕緊就醫檢查。

「鈴木支架外固定手術」治療

患者到院後Ｘ光檢查發現，食指中節指骨的指間關節內，出現臨床上不常見的關節內骨折，決定為患者進行「鈴木支架外固定手術」，此手術不但能讓患者維持手指關節腔空間，並讓彎曲變形的手指恢復原狀。

鄭旭棠說明，「鈴木支架外固定手術」是先透過Ｘ光機輔助，將骨折脫位處復位，再由外放置支架做固定處理，經維持4週，待骨頭復原後就可取出支架，此方式僅有打入支架的小傷口，對局部骨膜、軟組織的破壞少，患者骨折部位復原也較好。

鄭旭棠提醒民眾，若因車禍或運動造成關節受傷，最好還是儘快就醫，找專業的外科醫師檢查治療，才能避免關節硬化、變形，導致手指功能受損。