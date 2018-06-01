四姊妹搶捐肝腎 救母重生

2018-06-01

〔記者方志賢／高雄報導〕六十一歲婦人蘇蔡秀枝因肝硬化、腎衰竭住院治療，為幫她脫離病魔折磨，四名女兒搶著捐肝、腎，經比對後由二女兒及小女兒分別捐出腎臟及肝臟，歷經兩次移植手術後，蘇媽媽得以重生。她昨含淚說：「感謝女兒讓我能健康活下去！」

曾哀怨連生四個女兒

住在屏東小琉球的蘇蔡秀枝曾哀怨連生四個女兒，懷最小女兒時知道又是女兒，一度很氣餒！但也幸好當年生下小女兒，現在才有肝臟可換。

今年三月，蘇蔡秀枝因末期肝硬化合併大量腹水，到高雄長庚醫院求診，診斷罹患自體免疫性肝硬化併腎衰竭，醫師評估需接受肝臟及腎臟雙器官移植，才能活命。

蘇媽媽的四個女兒得知，爭相要捐器官救媽媽，她一度不捨女兒為她動刀，幾經家庭會議討論及醫師說明，蘇媽媽才接受移植手術。

高雄長庚肝腎移植小組醫師巫奕儒說明，肝腎衰竭的患者，若只換肝，五年存活率僅四成，若肝腎都移植，存活率上升到八成，且生活品質改善，因此建議蘇媽媽接受肝腎雙移植。

小女兒捐肝 二女兒捐腎

四月三日，廿七歲小女兒蘇欣君捐出六十％的肝臟；五月十九日，二女兒蘇欣嫺捐出左腎。蘇媽媽手術後已脫離洗腎，食慾活力也大增。

蘇欣嫺說，當初要捐器官只想到救媽媽，且上網及詢問過醫師，了解單腎並不會影響生活，反而會更注重健康。蘇欣君也表示，很高興能捐肝救媽媽。巫奕儒說，救治蘇媽媽過程，四姊妹搶著捐肝腎救媽媽，姊妹的孝心及融洽感情，讓他很感動。