水利署加強用水調度 6月底前不會三階限水

2018-06-01

〔記者楊綿傑、蔡宗憲／綜合報導〕梅雨不來，全台大多數水庫蓄水率持續降低；北部翡翠約五成、石門不到四成，最告急的南部曾文僅剩四．六三％、烏山頭十．一八％。水利署昨再度召開水情會議，雖未再針對水情燈號調整，但表示持續加強用水調度措施，包括調整農業用水供灌時間等，目前盤點相關區域調度，均達到目標，六月底前不進入三階限水。

曾文水庫蓄水率剩4.63％

水利署副署長王藝峰說，會議針對用水調度落實進行檢討，南部地區而言將加大力道，例如與高雄農田水利會協調，由甲仙堰取水至南化水庫，透過調整供灌時程支援民生及產業。

水利署也利用這段期間，進行水庫清淤工作，今年已清淤超過六○一萬立方公尺，大約是往年同期平均的近兩倍。另推動水庫整體防淤行動方案，目標二○三二年淤積零成長。

高士村斷水 居民募礦泉水

由於梅雨遲未報到，未裝設自來水設備的屏東牡丹鄉高士村四百多村民仰賴的簡易自來水，已因河川枯竭斷水十餘天。雖然消防水車每天都會到社區共用水塔灌水，自來水水廠每兩天派車提供居民取水，但永久屋約卅名長者無力自行取用，加上年輕人大多外出工作，沒有足夠人手幫忙，村長李德福PO網求募礦泉水，提供老人家飲水，兩天內湧入超過三百箱礦泉水。李德福昨天表示，礦泉水已送到各家戶，暫時足夠使用。

屏縣府原民處副處長蔡文進表示，水公司評估「延管」需六、七千萬元，成本頗高，加上原住民習慣使用簡易自來水，裝設自來水的意願低落，他建議部落儘快召開部落會議討論共識，縣府會協助擴大簡易自來水儲水槽，也會再爭取自來水延管。