北台高溫降到29度 週日南海恐生雙颱

2018-06-01

〔記者蕭玗欣、吳亮儀／台北報導〕連日高溫可望緩解！氣象局表示，鋒面昨晚報到，各地今起到下週日降雨機率提高，北台灣高溫降到約廿九度。此外，不排除週日前後在南海附近會有雙颱產生，但是否影響台灣則需觀察。

台北5月高溫天數再創新高

全台昨仍籠罩暖氣團內，澎湖測得卅四．六度，打破該站百餘年五月高溫紀錄；台北地區則持續出現卅七．三度高溫，累計台北今年五月超過卅五度的天數達十四天、卅七度以上達五天，再創歷史新高。

5月熱傷害就醫達419人次

衛福部統計，截至五月卅日已有四一九人次因熱傷害就醫 ，創下四年同期新高。

所幸鋒面來臨將略消暑。氣象局表示，今起到週日全台皆可能出現雷陣雨，緩解悶熱感，北台灣高溫約廿九度；但中南部的高溫仍有卅三、卅四度，仍需防範熱傷害，防曬、穿透氣衣物及多補充水分。

此外，氣象局預報員陳伊秀指出，目前南海及菲律賓東方海面各有一個熱帶低氣壓系統發展中，不排除週日前後會有雙颱產生。氣象局預估，南海附近的熱帶系統發展為颱風後，可能往北進入海南島、朝中國前進，對台影響機率低。菲律賓東方海面的熱帶系統可能往北移動到台灣東部外海，若太平洋高壓東退，熱帶系統距台灣較遠，影響將降低，若高壓增強，可望為台灣帶來更多水氣。

「高雄蚊子有毒」 網路謠言恐挨罰

高溫加上降雨，衛福部警告民眾需注意防範病媒蚊孳生。但昨有網友在批踢踢（Ptt）發文標題「高雄蚊子有毒」，指高市衛生局捕獲蚊子發現除有日本腦炎病毒外，還檢出登革熱和瘧疾。疾管署澄清，目前三斑家蚊僅檢出日本腦炎病毒，國內自一九六五年已為瘧疾根除地區，今年至今也沒有本土感染登革熱病例，網友不實言論已涉違法。依傳染病防治法，散布傳染病疫情謠言或不實疫情消息，足以損害公眾者，最高可罰五十萬元，另依社會秩序維護法第六十三條，散布謠言影響公共安寧者，得處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，呼籲網友更正或刪文，以免挨罰。