不滿學雜費喊漲 大學生闖教部抗議

〔記者吳柏軒／台北報導〕反教育商品化聯盟等民團人士及大學生不滿學雜費將漲，昨赴教育部抗議，一度趁隙要闖入部內，但遭警方壓制。經教育部派員協調，預定二週後邀學生團體開會徵詢意見，各校學費調整案則將依法進行嚴格審議，預計六月底前公告。
已有16校提出申請調漲學雜費
教育部統計，截至昨日下午五點，有十六校遞件申請一○七學年調漲學雜費。公立計有中興大學、台灣科大、台北科大等，私校則有亞洲大學、輔仁大學、樹人醫護管理專科學校、嘉南藥理大學等，漲幅二．五％到三．七五％，估算每生每學期約漲七百五十元到二千元。
批學校財務不透明 沒理由漲價
反教育商品化聯盟昨天帶著今年申請調漲學校的部分學生約十多人，在教育部門口抗議，控訴青年世代貧窮，學校調漲學雜費將加劇學貸壓力。世新學生張志綸批學校財務不透明；輔大學生鍾柏晞指校方支用計畫僅有一張PPT簡報，未具體回應學生質疑，沒理由漲價。
學生拿出「凍漲三年承諾書」，要求教育部官員簽署，但未獲同意。抗議學生趁隙翻越鐵門、圍牆，衝到教育部大樓玻璃大門外抗議，過程中遭警方追逐壓制，約七、八人被警方一一拖開，並用束帶綁住手腳。警方也舉牌警告，在現場對學生進行保護管束約一個小時；後因教育部未提告，警方剪開束帶放人。
教育部高教司副司長朱俊彰表示，遺憾抗議學生有闖入公署行為，但不會提告，預計兩週後將邀反教盟及學生代表開協調會聽取意見。至於大學申請學雜費調整案則將依法審議，審議委員有家長與學生代表等多元代表，且學校須遵守資訊公開等辦法，審議結果預定六月底前公告。
2週後邀集協調 教部將依法嚴審
世新大學表示，私校獎助金遭減，又需配合教職員全面加薪三％政策，因此申請調費，全程公開合法。中興大學表示，該校在公校內收費標準屬於偏低，且已十四年凍漲而自行吸收辦學成本，財務需改善。亞洲大學也稱十三年未漲學費，物價上漲而有缺口壓力。台灣科大表示，未來擬增聘一百廿名教師，降低生師比，漲價是為改善教學品質。