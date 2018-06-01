高貴不貴…百元鏡頭「照」得住 清大智慧機器人揚威矽谷

2018-06-01

〔記者王駿杰／新竹報導〕機器人造價一定不凡？清大資工系助理教授李濬屹帶領學生團隊，打造新一代「NVISION II 智慧機器人」，不同於傳統機器人全身裝滿感測器來偵測周遭環境，它僅以一個幾百元的視訊鏡頭，透過深度神經網路分析，就能辨別人、車、建物，能跟著人走，也會自動閃避障礙物。

李濬屹說，前年在電梯中看到一張機器人競賽的海報，引起他的興趣，便一頭栽進AI人工智慧與自主機器人的研究領域。

他發現，「很多機器人全身裝滿感測器，價格非常高昂；掃地機器人要撞到東西才會轉彎，為何不能繞過去呢？」因此以視覺辨識技術框出真實世界影像中的物體輪廓，再分析光影、色澤、材質，分別予以定義轉換，讓人變成紅色色塊，移動車輛變成藍色色塊，機器也能懂。

李濬屹表示，這套系統把機器人在真實世界中拍到的影像，利用深度學習技術自動塗色，標記出看到的物體，讓機器人在虛擬世界中，學習過去在真實世界才能學到的經驗，可大量節省訓練機器人的時間及成本，避免訓練過程可能造成周遭人事物的損壞。

李濬屹說，他帶著清華資工系學生洪章瑋、陳昱名、楊炫恭、蕭興暐、蕭子謦、賴思頻所組成的團隊，今年三月在美國矽谷舉辦的Jetson開發者挑戰賽中勇奪冠軍。