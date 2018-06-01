47歲嬤補念高中 勇考4證照

2018-06-01

已有3孫 畢業前夕喊話「有心凡事都能做到！」

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕四十七歲的池鳳珠是三個孫子的阿嬤，三年前因為兒子一句「看到書本就頭痛」，為證明讀書並不困難，她穿上高中制服、進入苗栗私立君毅中學餐飲科日間部就讀，成為校內獨特的「阿姨同學」。三年來她苦讀考取中餐烹調、烘焙食品、飲料調製、餐飲服務等四張證照，在畢業前夕也向全校師生喊話，「只要有心，凡事都能做到！」

證明讀書不難 隔30年重返校園

池鳳珠育有四個子女，大女兒三十一歲，最小兒子十七歲，已有三個孫子。池鳳珠表示，小時候因家境不優渥，學歷僅止於國中，心中難免有遺憾；看到小兒子求學不順利、經常排斥念書，為了要做孩子的榜樣，她相隔卅年再踏入校園，毅然選擇課業較繁重的日間部就讀。

穿著綠色海軍領、百褶裙高校制服的池鳳珠笑說，剛入學時常被投以異樣眼光，有同學以為她是愛穿高中制服的「怪人」，且身邊都是十六、七歲的少年，一開始也很難融入；但她不以為意，展現堅定的求學意志。

相處久了，池鳳珠也逐漸和同學打成一片，成為眾人信賴的「大姊姊」，不但會督促同學讀書，也會傾聽年輕同學的煩惱，並分享自身的人生經驗，許多少女不敢向自己媽媽訴說的心事，都會找池鳳珠傾訴。

班導師李麗霞表示，一開始老師都不看好她的學業表現，但她展現更勝於年輕人的企圖心，比同學多花兩倍時間準備課業，並積極參加各項活動，還代表學校參加縣內客語朗讀獲得第一名，並在畢業前考取四張餐飲類國家技術士丙級證照，成為校內最佳模範，校方也將於畢業典禮上頒發「終身學習特別獎」給她。

畢業前夕，「阿姨同學」昨站在全校師生面前再次自我介紹，強調「年齡不是問題，只要下定決心，沒有做不到的事」，如今池鳳珠不但成為兒子及所有學生的楷模，也一圓兒時求學願望，未來想藉所學開家早餐店，並免費供餐給弱勢民眾。