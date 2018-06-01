公務員初考 8年僅錄取3博士

2018-06-01

〔記者簡惠茹／台北報導〕除中華郵政出現博士報考全軍覆沒狀況，在國家考試中，不限學歷的公務人員初等考試從二○一一年至今，僅有三名博士錄取，有五個年度的博士考生也都摃龜、錄取掛零。考選部分析，博士報考初級考試雖有逐年增加，但人數仍算少，且真實學歷難確認，統計上是否具代表性仍有待細究。

二○一一年以來，博士報考公務人員初考的人數增加到二位數，在二○一三年達高峰、有二十二人，去年和今年小降到十餘人。儘管報考人數增加，但錄取人數卻不見起色，多年掛零，僅二○一五年、去年和今年各有一名博士生錄取。

相對地，就一般認為難度較高的高考三等考試和普通考試來說，博士生的錄取率則普遍比其他學歷的報考者高，例如去年博士生錄取率十四．一四％，碩士則是十二．九七％，學士錄取率為八．○六％。

考選部分析，僅看錄取人數及錄取率恐還無法看出博士生報考國考的優劣實況，例如今年初等考試整體平均錄取率約二％，而其中博士報考人數非常少，僅十一人，光一人錄取、博士錄取率就飆高，因此就統計學來說，人數很少情況下，估算的錄取率是否有代表性恐有疑點。

此外，考選部認為，初等考試不限學歷、只要年滿十八歲就可報考，且不用上繳學歷證明，資料上的學歷都是報考人自行填寫，無法證明真偽，準確性也難以確認，很可能出現「高學歷低填」情況，到底多少博士報考還有待細查。

雖從錄取率難以判斷博士生考得好不好，但一般民眾認為博士生應可輕鬆考上的初等考試，錄取人數卻經常掛零，高學歷博士生在應考上遇到什麼難題引起討論。

考選部分析，初等考試任用的是一般公務人員，進行比較例行性的工作，考試題型屬於「大意型」，都是廣泛且基礎的科目，這跟碩博士較擅長的深度研究工作比較不同，廣泛的考科還是需要多作備考研讀，多了解題型及出題方向，才較有機會錄取。