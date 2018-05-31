每天一根菸 心臟病機率增5成

2018-05-31

〔記者吳欣恬／台北報導〕致力於反菸活動的藝人孫越孫叔叔，5月初不幸病逝。他在病榻上關心的「戒菸就贏」比賽結果昨公布，首獎30萬元由來自花蓮，從小學五年級就開始吸菸的廖永鴻奪得。醫師提醒，1天只要抽1根菸，罹患冠狀動脈心臟病和中風機率就明顯提升。

小五抽到35歲 兩個孩子的爸戒菸獲30萬

國民健康署署長王英偉表示，長期吸菸易導致心肌梗塞，吸菸者在第一次罹患急性心肌梗塞後，如果仍持續吸菸，再次梗塞的機會為已戒菸者的2.9倍；如果在第一次罹患心肌梗塞後即刻戒菸，再次梗塞的風險將降低到跟非吸菸者一樣。

心臟學會理事長林俊立指出，很多人以為每天只要少吸一點就不會影響健康，這觀念其實是錯的。研究發現，就算每天僅吸1根菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加50%（男性48%、女性57%）、中風的機率更增加超過20%（男性25%、女性31%）。

血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一更提醒，沒有安全的吸菸量，只有戒菸，才能真的降低對心血管的傷害。他指出，冠狀動脈心臟病患者若戒菸，比持續吸菸者，可減少36%死亡風險。

戒菸就贏比賽每2年舉行1次，今年已是第9屆，首獎得主35歲的廖永鴻說，他從小五開始吸菸，至今菸齡已有23年，每天約吸1包菸。因為要撫養2個年幼兒子，加上菸價上漲，今年4月陪太太就醫時，也順便看了戒菸門診，並配合使用戒菸藥物，沒想到就拿下首獎，相當開心。