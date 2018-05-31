下週雙颱擾台？ 仍待觀察

2018-05-31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北昨再飆出37.1度高溫，中央氣象局統計今年起截至昨天，台北測站達37度以上高溫天數已有4天、35度以上有13天，雙雙打破台北設站122年來高溫天數紀錄。對於梅雨遲到，有氣象粉絲專頁根據歐美模擬預報指出，台灣可能6月初會有「雙颱夾擊」，但氣象專家及氣象局卻不太認同，認為下週二南海附近雖有颱風生成可能，有機會帶來降雨，但會否雙颱侵襲說得太早、仍待觀察。

今年5月熱翻天！昨日不僅台北再飆37.1度高溫，宜蘭測站中午也飆達34.9度、澎湖34.4度、蘇澳33.6度，都創下該站5月最高溫紀錄。據氣象局統計，台北測站今年5月達35度以上高溫有13天，等於半個月都飆高溫。

今天更熱 明起全台有機會下陣雨

預報員程川芳更警告，今天全台仍在暖氣團內，且會比昨天更熱，預估北台灣仍有機會挑戰37度高溫，中南部靠內陸地區，有機會出現36度左右高溫。

但今天北方鋒面也慢慢接近台灣，北部及東北部降雨機率提高，有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，午後花東地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

明起至下週二受鋒面影響，降雨範圍會擴大，全台各地皆有機會出現陣雨或雷雨，北部、東北部高溫可望稍降。

今年梅雨遲遲未到，有氣象粉絲專頁根據歐美模擬預報指出，下週有熱帶擾動發展，台灣6月初將遭到雙颱夾擊。氣象局預報員程川芳表示，目前是預估下週二南海附近可能有熱帶性低氣壓或颱風生成，有機會引進西南風，帶來長時間、大規模的降雨，初期降雨範圍將以中南部、花東為主，中南部水庫可望解渴；下週是否會遭雙颱夾擊，預計到週末會更明朗化。

氣象達人彭啟明則強調，各國預報模式分歧，通常不確定性大，是否會發展成熱帶擾動甚至變成低氣壓，最快要明、後兩天才會知道。氣象專家吳德榮也表示，下週天氣型態複雜，只要過程中有變動就會產生很大的誤差，不宜太早斷言雙颱侵台。