飼料油當食用油賣 郭定判9年半定讞

2018-05-31

〔記者張文川／台北報導〕4年前黑心食用油風波，其中，上游的雲林縣「晉鴻商行」負責人郭定，從越南、香港進口低價飼料油，賣給鑫好公司吳容合，吳混油攙偽後再轉賣給國內知名大廠強冠、正義油廠，攙偽包裝為品牌食用油賣入市面；郭定二審被判刑9年6月，併科罰金900萬元，郭定上訴，但最高法院認為詐欺取財罪是二審定讞，且郭一、二審皆判有罪，依法不得上訴，昨程序駁回上訴，全案定讞。

判決指出，郭定是晉鴻、晉瀧、福瀧3家公司負責人，2012年將從越南收購的製程不明的動物油脂、動植物混合油脂等飼料用油，賣給鑫好公司，吳容合加工混油、假冒後賣給正義油品、強冠，郭定明知這些油品不能食用，卻佯稱是豬油、食用油原料，並自行賣油給北海油脂、協慶公司。

郭定還在全國各地低價收購餿水油，再與進口飼料油混合後，混充食用油賣出。這些下游公司再以攙偽或假冒的方式，包裝為正義「維力清香油」、「正義香豬油」、強冠「全統香豬油」、「精製豬油」等，賣給眾多商店、餐廳與消費者。

郭定一審被判刑10年2月，二審台南高分院認為郭定是詐欺幫助犯，依「從屬原則」減判9年6月、併科罰金900萬元，沒收5600多萬元犯罪所得；最高法院昨認定郭定依法不得上訴，駁回定讞。