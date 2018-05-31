燃脂咖啡、豐胸蛋攏是假 外國網購罰不到

2018-05-31

〔記者吳亮儀／台北報導〕網路上充斥許多奇怪的「健康食品」廣告，像是燃脂咖啡、豐胸蛋等，很多其實都是有問題的食品，衛福部食藥署昨公告多項違規廣告食品，提醒民眾注意，很多廣告講得天花亂墜，強調降血壓和血脂，甚至吹噓可「穩定眼睛細胞膜」、「讓乳量增加」、「有效疏通乳腺」等，通通是假的。

這些違規廣告充斥在通訊軟體、社群網站，廣告誇大效果，甚至標榜療效，都屬違法。但這些業者將網站架在國外，根據司法管轄限制，我國衛生單位無法對此開罰。

這些違規商品的廣告語句講得天花亂墜，有的強調降血壓和血脂、治療感冒，甚至吹噓可「穩定眼睛細胞膜，且具有抗氧化活性」、「讓胸部漸漸漲起，乳量增加」、「有效疏通乳腺」等。

食藥署組長許朝凱說，現在許多消費者很習慣在網路上或經由社群網站買東西，不肖業者透過外國網站販售號稱有神奇效果、誇張、不實療效的食品，衛生單位根本無法開罰。

許朝凱說，這類國外網站通常附上一個網址，沒有地址、負責人和連絡電話等資訊，若消費者有消費糾紛，業者乾脆就直接把網站關了，消費者根本求償無門，「就像詐騙集團」。

衛生單位長年來不斷宣導民眾，不要相信有療效、誇大和誇張的食品廣告，但一直以來仍有許多消費者上當。許朝凱說，食品僅提供人體所需的營養素及熱量，並不具任何療效。

許朝凱建議，若廣告內容太神奇、太吸引人，務必「停看聽」，停下腳步思考是否有幫助；看清包裝標示與說明；聽取專業人員建議，若身體不適應儘速尋求正規的醫療管道就醫。

膨風食品可上網查

食藥署已在官方網站上成立「食藥膨風廣告專區」，網址https://goo.gl/Kqf2Kg，會定期揭露監測到的國外網站不實食品、化妝品廣告，可提供民眾參考。