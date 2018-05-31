特生中心參與跨國研究 揪蛙壺菌擴散禍首

2018-05-31

〔記者吳欣恬、劉濱銓／綜合報導〕農業委員會特有生物研究中心（特生中心），參與國際青蛙真菌「蛙壺菌」研究，找到感染蛙類皮膚進而導致心臟衰竭的「蛙壺菌（Batrachochytrium dendrobatidis，Bd）」的來源與擴散時間點。此研究成果5月份發表在《科學（Science）》期刊上，並獲選為封面。

200種兩棲類滅絕、瀕絕

自1970年開始，全球出現一種感染蛙類皮膚、導致蛙類心臟衰竭的真菌「蛙壺菌」，造成全球超過200種兩棲類滅絕或瀕絕，直到1998年，學界找到罪魁禍首是簡稱為Bd的真菌病原體「蛙壺菌 」。

38單位建全球基因庫

倫敦帝國學院傳染病流行病學系的博士Simon O’Hanlon與Matthew Fisher，號召全球32國、38個研究單位的科學家共同進行蛙壺菌起源研究，耗時10年建立全球蛙壺菌基因庫（Bd Library） 。

全球交易釀禍 登《科學》封面

特生中心2010年起參與跨國研究，近期證實「蛙壺菌」起源於20世紀的亞洲地區，擴散時間點與兩棲類的全球交易（如寵物買賣、醫用、食用目的等）擴展期吻合。

特生中心助理研究員林春富表示，青蛙具食蟲特性，全球蛙類因「蛙壺菌」大量消失，恐致蟲類爆量，影響人類作物收成，蛙類是脊椎動物，皮膚有抑菌功能，在基礎解剖與醫學上都有重要價值，若青蛙大量消失，將導致生態失衡。

此次台灣角色重要，係因「蛙壺菌」起源於亞洲，且台灣的青蛙也有帶原「蛙壺菌」，從各單位典藏的兩棲類標本回溯檢測，發現蛙壺菌存在台灣已近30年，因而提供重要樣本資料。

亞洲青蛙雖有帶原，但未爆發「蛙壺菌症」大量死亡現象，推測是體內已有抗體，或「菌相平衡」才不至於發病死亡，未來盼能據此進一步研究，找出解決「蛙壺菌」感染的方法。