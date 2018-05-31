教部代部長︰台大校長重啟遴選 依程序進行

2018-05-31

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議案，教育部將全案退回到台大校長遴委會、要求台大重啟校長遴選。教育部代理部長姚立德昨在立法院教育委員會回答立委提問時表示，台大校長遴選案仍將會依既有程序繼續進行，不會有所改變；對於有台大行政單位及部分學生揚言將提訴願、可能掀起法律攻防戰，姚立德則指出，台大遴選案爭議如進入司法程序，則由行政法院做最後認定。

姚立德稱已回文校方

立法院教委會昨天進行教育部預算解凍案審查，國民黨立委陳學聖質疑，姚立德既然是全權代理部長，台大校長遴選案是否有可能改變前教育部長吳茂昆的決定？姚立德明確表示，台大上週已經發函回覆教育部（要求依法聘用校長），但教育部也已回文台大（仍要求重啟校長遴選），此案將依既有程序繼續進行。

教育部目前認定，台大校長遴選程序出現重大瑕疵，當選人管中閔教授未誠實揭露兼任台灣大獨董等，使校長遴選有重大經濟及法律利益未迴避爭議，吳茂昆將全案退回台大校長遴選委員會、要求重啟遴選，管中閔兼職也有違法之處。

台大代理校長郭大維日前召開台大校務會議，則通過挺管人士修正提案，教育部應依法處理校長遴選結果，盡速發聘，否則不排除和教育部打行政官司。台大於上週將校務會議結論發函教育部；但教育部亦再發文要求台大須依法重啟遴選。

教育部法制處長李嵩茂在立法院表示，教育部聘任大學校長屬於行政處分，如對教育部的聘任處分不服，可提起行政救濟，針對聘任處分的過程是否符合正當法律程序等進行審查。

國立校長適法性 教部有權審查

李嵩茂也解釋大學法規定，指私校校長是由董事會聘任，因私校獲政府補助，故私校校長由教育「核准聘任之」，但國立大學校長本就由教育部聘任，法律用語才會直接寫「教育部聘任之」，教育部確實依法有權做適法性監督、審查後再聘任。