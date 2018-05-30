《健康充電站》婦女保健講座

奇美醫院婦產部、中華民國子宮內膜異位症婦女協會6月2日下午1時至3時30分，在該院第5醫療大樓5樓第3會議室（台南市永康區中華路901號）舉辦講座。
由奇美醫院婦產部醫師徐英倫、台北長庚生殖內分泌科醫師張明揚、奇美醫院生殖醫學科醫師鍾明廷分別主講「子宮內膜異位疾病介紹」、「可否不必開刀？」、「臨床案例分享」。
此活動需事先報名，報名電話為（06）281-2811轉53417、53418生殖中心、（02）2713-5211轉3188邱小姐。
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奇美醫院婦產部、中華民國子宮內膜異位症婦女協會6月2日下午1時至3時30分，在該院第5醫療大樓5樓第3會議室（台南市永康區中華路901號）舉辦講座。
由奇美醫院婦產部醫師徐英倫、台北長庚生殖內分泌科醫師張明揚、奇美醫院生殖醫學科醫師鍾明廷分別主講「子宮內膜異位疾病介紹」、「可否不必開刀？」、「臨床案例分享」。
此活動需事先報名，報名電話為（06）281-2811轉53417、53418生殖中心、（02）2713-5211轉3188邱小姐。