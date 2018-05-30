腸病毒9重症 近3年同期新高

2018-05-30

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨天公布，上週腸病毒門、急診就診共9815人次，較前一週上升22.1%，高出去年同期近一倍，並新增兩例腸病毒重症病例，累計今年已有9例腸病毒重症，創下近3年同期新高，預計最快本週門、急診就診就會達到流行門檻1萬1000人次，進入流行期，民眾應做好防護措施。

最快本週進入流行期

上週新增兩例腸病毒重症，分別為中部一歲男童與兩歲女童，疾管署防疫醫師吳佩圜表示，男童先出現手長水泡、嘴破等情形，後續有發燒、腹瀉及左下肢無力症狀，確診感染克沙奇病毒A16型；女童則是有咳嗽、食慾下降、發燒等情形，並發生腹瀉、嘔吐、肌抽躍、嗜睡及左側肢體無力偏癱等症狀，檢驗確診感染克沙奇病毒B3型。不過，兩人經治療後均已出院。

吳佩圜指出，兩名個案在潛伏期間，其同住接觸者均曾有腸病毒疑似症狀，研判可能就是感染源。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，但伊科病毒陽性數增加，並持續有腸病毒71型活動。

今年9例腸病毒重症，包含克沙奇B1型、腸病毒71型各兩例，克沙奇A4型、克沙奇A16型、克沙奇B2型、克沙奇B3型、伊科病毒11型各一例。

疾管署再次呼籲，腸病毒傳染力極強，確診嬰幼兒應避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染機會。一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，儘速送醫。