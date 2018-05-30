正確使用戒菸藥物 跟副作用說掰掰

2018-05-30

圖‧文／顏群芳

世界衛生組織自1989年起，將每年的5月31日訂為「世界無菸日」，希望民眾都不吸菸，遠離菸的危害，而目前各醫療院所、社區藥局也都有提供戒菸諮詢服務，備有相關藥品來輔助民眾戒菸，增加成功率。

只不過民眾在使用藥物時，會抱怨有不適的感覺而停止使用，導致戒菸失敗，在此提供破解之道。

◎尼古丁咀嚼錠

民眾使用後，有時會有反胃、消化不良的感覺，一般大多是過度咀嚼藥品，讓口腔分泌過多口水吞進去，這時就會引起噁心、嘔吐、腹脹感。

建議使用咀嚼錠時，不要一直咬，通常約咬10次，感到辛辣味，就將錠劑放在口腔內側黏膜吸收即可，等味道變淡再咬，就能避免腸胃不適。

如有睡眠障礙、頭重腳輕感，很可能是使用的劑量或顆數太多，只要適時降低使用量，就能緩解症狀。

◎尼古丁貼片

有些人會抱怨皮膚癢、睡不好的現象，其實，在首次使用貼片時，若皮膚發生輕微的發癢、發熱或刺痛是正常的現象，此貼片是一天貼一片，24小時停留在皮膚上，會產生閉塞作用，對皮膚造成刺激，所以切記每日要更換不同皮膚位置使用，至少7天內不要再重複貼在之前已經貼過的部位。

若有睡眠障礙的情形，可嘗試在睡覺前，就撕掉貼片，等醒來時再貼，但起床之後的菸癮會比較難受。這是因為此時的血中濃度最低，可藉由刷牙、洗臉、喝一大杯的水，來對抗菸癮。

在使用任何戒菸藥物前，一定要先了解正確用法，有時一些常見的副作用是可預先避免的，當然，如有任何不適症狀，都要儘快聯絡醫師或藥師，確認相關性以提早介入，避免更嚴重的副作用發生。

（作者為為恭紀念醫院藥師）