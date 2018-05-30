萃取益菌 糞便移植治好阿嬤腹瀉

2018-05-30

記者陳建志／台中報導

85歲的施姓老婦人因中風臥床後，反覆泌尿道感染，多次接受抗生素治療後，引發「偽膜性腸炎」，出現嚴重腹脹、腹瀉、發燒及水腫等症狀。

為維持腸道好壞菌落平衡，醫師決定透過「糞便移植」（糞便微生物移植），將她孫子的糞便灌進阿嬤的腸道裡，改變腸道菌落平衡後緩解病情，順利康復出院。

抗生素治療 引發偽膜性腸炎

亞大醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源表示，這名患者因接受抗生素治療後出現「偽膜性腸炎」，出現嚴重腹瀉、發燒，經調整用藥，以口服和針劑抗生素治療數週後，效果仍不佳，和家屬討論使用「糞便移植」的治療方法。

家屬初次聽到此治療方式猶疑不決，擔心阿嬤病況會變嚴重，但不忍老阿嬤持續受病痛折磨，決定放手一搏，經糞便篩檢後，發現孫子的糞便較適合，在取得約200公克糞便後，以生理食鹽水萃取過濾，並透過胃鏡灌入阿嬤腸道。

江承源表示，患者僅進行一次的「糞便移植」，隔天腹瀉、腹脹的情形就迅速改善，水腫狀況也逐漸恢復，營養也能順利補充，一週後經大腸鏡追蹤和糞便培養，發現身體恢復正常順利出院。

改變腸道菌落平衡 緩解病情

江承源表示，人體腸道在正常狀況下，存在上千種的好壞菌維持平衡，但在接受抗生素治療時，會將好菌、壞菌都殺死，一旦腸道被難殺死的「困難梭狀桿菌」佔據，就會導致腸道感染。

江承源指出，糞便移植（即糞便微生物移植），就是將健康捐贈者的糞便細菌移植到患者身上，讓正常菌落移居到患者腸道，幫助患者恢復腸道菌落的平衡，達到治療的效果。

此方式需先挑選健康捐贈者，檢查無傳染性疾病後，再採集糞便，以生理食鹽水萃取過濾，藉由大腸鏡或胃鏡輔助，將糞便灌入腸道以改變腸道菌落平衡緩解病情，臨床上幾天就能大幅見效，不過因心理因素的關係，多數人接受度不高，目前仍是一線治療無效時，才會考慮使用。