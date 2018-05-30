口腔罹淋巴癌 96歲阿公勇敢化療抗癌

2018-05-30

記者陳冠備／彰化報導

高齡96歲的阿公周樹清打過823砲戰，腿上還留著當年奮勇殺敵的飛彈碎片，心臟也隨著年紀增長裝上支架。面對生命威脅，他從不屈服。不過日前一場感冒引發喉嚨痛，卻差點要了他的命，趕緊到衛福部彰化醫院就診，才發現口腔內有一顆5公分腫瘤，切片確診為淋巴癌，他接受化療，目前腫瘤消除，沒有轉移，再度挑戰生命成功。

周阿公日前感覺喉嚨痛，到診所就醫後，以為是感冒，服藥20多天未見改善，反而有吞嚥困難、講話不清等現象，他趕快到彰化醫院耳鼻喉科就診。經電腦斷層等儀器檢查顯示，他的口腔上顎有一顆5公分大腫瘤，研判是口腔癌，但切片送驗卻是淋巴癌。

打過823砲戰 小腿留有砲彈碎片

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，一般位於口腔內腫瘤多為口腔癌，極少狀況發生是淋巴癌。由於淋巴癌是一種蔓延快速的腫瘤，若不趕快化療恐撐不了多久，經團隊評估，他的身體硬朗，體力、精神狀況佳，建議化療抗癌。

周樹清聽到醫師建議化療後表示，他平時一天要吃4餐，這是他身體健康的原因，這次因喉嚨痛到食不下嚥，才知罹患癌症，對於曾數度瀕臨生死關頭，小腿上留有823砲戰砲彈襲擊的碎片，大腿也有徐蚌會戰子彈貫穿的痕跡，直言：「死都不怕了，還會怕化療嗎？」

他也說：「人總要走的，要勇敢對抗病痛，就像打仗一樣，抗不抗得了，就交給老天了，沒什麼好計較的。」

不放棄精神 見證年紀大也可化療

周樹清的家人表示，阿公生性樂觀，年輕時就從中國四川隨軍隊來台，曾打過徐蚌會戰、823砲戰等戰役，今年初心肌梗塞，送到醫院打通心血管裝支架後，又是一條活龍，這次面對化療，直接點頭答應，根本不用考慮。

彰醫副院長、血液腫瘤科醫師樊聖指出，淋巴癌是化療成效很好的癌症，治癒率約40%，目前以低劑量化療，還在療程中，但復原情況良好，喉嚨可以吃東西，生活品質大幅改善，治癒的機會很高。

樊聖說，96歲的人接受化療自然是有風險的，但阿公明確表達要化療，團隊評估阿公的體力與精神後認為與80歲長者相當，既然病人願意拚一拚，醫院當然全力醫治。

樊聖過去幫病人化療的最高年齡是91歲，這次打破他的個人行醫紀錄，阿公不放棄的精神，見證了年紀大，也可化療。