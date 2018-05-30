引爆麻疹群聚感染 虎航罰5萬

2018-05-30

〔記者林惠琴、陳宜加／綜合報導〕今年3月，台灣虎航載送感染麻疹旅客後，後續引發連串的群聚感染，衛福部疾管署昨宣布，經調查其防疫作業有延遲情形，將依違反「傳染病防治法」處以5萬元罰鍰，此為航空業者遭罰首例。台灣虎航表示，將在最短的時間內提出訴願。

此群聚感染起源於一名感染麻疹的北部30餘歲男性，在可傳染期間搭乘台灣虎航至日本沖繩旅遊，不僅傳染給自己的同事，也傳染給同班機空服員與旅客；其中，遭感染空服員出現症狀仍照常值勤，造成更多人染病，甚至其他航空公司地勤也中鏢，累計共13個病例，光是台灣虎航員工就有8人，且相關接觸者管理追蹤超過4000人，創下近10年最高紀錄。

疾管署副署長羅一鈞表示，經查，台灣虎航雖配合提供麻疹感染病例接觸者資料，但未同步通知與患者同航班機組員自主健康管理，延遲3天才被動轉知員工，顯有輕忽防疫及內部管理問題，影響防疫時效，已違反「傳染病防治法」規定。考量台灣虎航經監督輔導後，逐步落實各項防疫工作，鼓勵空服員接種疫苗，因此開罰5萬元。

另外，關於自費MMR疫苗缺貨情形，羅一鈞強調，經藥廠向原廠爭取後，確認貨源共計15萬劑，將於今日運抵台灣，待完成審查封緘作業後，預計可於6月中旬起逐步恢復供應，以滿足民眾接種需求。