「隻手」拚進籃球校隊 王宏銘推身障運動

2018-05-30

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕「我沒有右手，卻擁有更多！」中正大學運動與休閒教育研究所碩二學生王宏銘，天生右手臂只有半截、左手正常，他熱愛籃球，靠著熱情和拚勁苦練，克服肢體缺陷，曾任籃球校隊先發後衛，更投入身心障礙者運動研究及推廣，願用自身經驗，讓更多人瞭解運動的美好。

王宏銘回憶，年幼時對天生殘缺感到自卑，外出會拿外套遮掩，爸媽一直鼓勵他「這沒什麼，不是做壞事，不用遮」；小四時看漫畫《灌籃高手》而想打籃球，爸爸沒有因為他右手缺陷而阻止，反而帶著他打球。由於打球總是穿短袖，沒辦法遮掩，讓他逐漸習慣，「甚至忘記自己沒有右手。」

打球打到「忘記沒右手」

王宏銘國小時是田徑隊員，「雖然沒有右手，但是我有自己擅長的事」，切入和突破速度快得驚人，他只能從左進攻，勤練歐洲步，靠左右晃動甩開對手，甚至發現對位球員常以為他只會從左側進攻，「我一個假動作就把他們晃過」，上籃、投籃都沒問題，還能背後運球，高中、大學都是校隊控球後衛；NBA退休球星Kobe Bryant 2015年來台，王宏銘曾入選籃球訓練營，和巨星見面。

王宏銘現為中正大學巡迴運動指導團成員，昨在嘉義縣聖母暨議長盃國際籃球邀請賽中推廣運動知識；他說，若不是少一隻手，也許不會這麼拚命練習，正向看待天生肢障，碩士論文投入身障者運動研究，希望能以運動改變自我的經驗，鼓勵更多人。

中正大學運動與休閒教育研究所所長廖俊儒表示，王宏銘讓他印象深刻的是不因肢障而沒有信心，態度樂觀積極，願意投入社區服務，同學讚揚他籃球球技很強，一點都不像只有一隻手，「是激勵身障者的典範。」