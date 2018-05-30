「放羊的孩子」 小學生體驗生命教育

2018-05-30

記者陳昀／專題報導

來學校當「放羊的孩子」！校園有校狗不稀奇，桃園市中興國小養羊已有5年歷史，3年前，大坡國小也用客家花鼓隊到中興國小「迎娶」一對小羊回家，這些羊兒不僅是校園裡的寵物，孩子們也要學會如何飼養與相處。

大溪偏遠小校中興國小，2012年接受校友陳金順、邱創捐贈3隻羊，經過繁衍後已有不少後代，陸續「嫁」到楊梅富岡國小、新屋大坡國小，這些歷史都記載成族譜，以小木牌掛在羊舍門口。

中興國小校長陳濰安表示，二、三年級的學童會分工輪值，每天在替代役哥哥及老師陪同下，帶羊兒到操場散步、吃草，校內6隻羊堪稱是「活體除草機」，羊便便也是植物的最佳肥料。

總務主任吳美鳳表示，校方讓孩子們參與「羊的一生」，像羊兒生寶寶時，學童們都在旁邊拚命大喊「加油」，羊寶寶出生後由學童命名票選，從阿姆斯壯、阿姆五壯，養到現在已有阿姆七壯。

吳美鳳說，病逝的羊兒們都埋葬在學校，校方也曾舉行追思會，用影片回顧羊兒的一生，大家一起寫祈福卡片，希望藉此讓孩子們學會珍惜周圍的人事物。

她說，學童在操場打球時，總會主動避開羊兒吃草的區域，也到教學農園拔菜給羊兒吃、清理羊便便，潛移默化中學會愛護生命與包容。學童李緒晟、鄭羽鈞說，每次「放羊」都會跟牠們賽跑、說說話。

中興國小嫁羊 孩子哭紅了眼

新屋區大坡國小位處傳統客家聚落，一樣是人數只有100出頭的偏鄉小校。3年前，學校派花鼓隊以客家古禮到中興國小迎娶山羊「巧克力」、「奶茶」，並許下「愛的宣言」，承諾會好好照顧牠們，目前校內有3隻羊；時任中興國小校長郭秋月也笑說，「嫁女兒」時，很多孩子都哭紅了眼，當時還跟孩子們解釋好久才被理解。

大坡國小校長徐大川說，過去有隻「小川」因罹患腦炎半身不遂，孩子們總是細心陪伴、主動摘樹葉給小川吃；小川病逝後，校方將牠送到寵物公墓火化，並在朝會告訴孩子「小川怎麼了」，教導如何面對生離死別。

大坡國小 教導如何面對死亡

教導主任林玉賢說，學校推動「坡羊恁靚」課程，除學習愛護生命，孩子們在選摘樹葉給羊吃的過程中，能實際認識各類動植物，平時羊兒就圈在操場，是孩子們的「同學」。

五年級學生徐怡葶說，之前有參與「奶茶」生產「阿珠」、「阿花」的過程，讓她想到媽媽生產的辛苦；天天跟著老師到操場餵羊的附設幼兒園學童張家齊、游子毅說，他們知道不可以打牠、餵食要輕輕放，羊不開心也要趕快後退，小小年紀就知道跟羊的「相處之道」。