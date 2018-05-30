喝了不會睡不著的烏龍茶 日本驚艷

2018-05-30

〔記者吳欣恬／台北報導〕喝烏龍茶不怕睡不著了！農委會茶改場經過數年試驗研究，研發「GABA烏龍茶」，富含γ-胺基丁酸（γ- Amino Butyric Acid，GABA），有助於放鬆和消除神經緊張，適合喜歡喝茶又怕睡不著的現代人。

GABA中和咖啡因刺激 有助放鬆

茶改場製茶技術課課長楊美珠指出，GABA是一種天然胺基酸，在哺乳動物中樞神經系統中是重要的抑制性神經傳遞物質，可抑制中樞神經系統過度興奮，有助於放鬆和消除神經緊張；如果動物體內缺乏GABA，會導致焦慮、不安、疲倦、憂慮。

楊美珠說，一九八七年創於日本的「佳葉龍茶」，每一百克的GABA含量可達一百五十毫克以上，是發芽糙米與發酵大豆產品含量的十倍以上，但因為是在厭氧狀態下製成，容易帶有一股悶酸臭味，一般消費者難以接受。

楊美珠說，傳統烏龍茶的製作，是在有氧的狀態下讓茶葉發酵，茶改場研發的「GABA烏龍茶」，則是在傳統製程外，增加佳葉龍茶無氧發酵的工序，誘導茶葉中的GABA生成、合成與累積，包括青心大冇、四季春、台茶十七號以及青心烏龍等品種都適合製成「GABA烏龍茶」，每一百克的GABA含量可達一百八十七至兩百一十毫克。

楊美珠說，「GABA烏龍茶」中的咖啡因含量並沒有減少，但因為富含GABA，可以中和掉咖啡因刺激的作用，非常適合壓力大的上班族飲用；日本茶業研究人員交流時試飲，也十分驚艷。

茶改場研發 一斤1萬5

茶改場「GABA烏龍茶」產製技術已在去年以廿萬元的技術移轉金非專屬授權給谷芳有機茶園和東大茶莊兩業者，授權期限三年。目前在網路商城及新光三越全台超市都有銷售，每台斤售價約一萬五千元，日本通路商也正在洽談訂購。