你敢喝嗎？蟑螂奶比牛奶營養3倍

2018-05-30

〔編譯管淑平／綜合報導〕你敢喝「蟑螂奶」嗎？二○一六年一份有關「蟑螂奶」的研究最近又掀起話題，稱一種蟑螂的「乳汁」富含蛋白質，或許有朝一日會成為講究健康人們的超級食物。

這裡所說的「蟑螂奶」其實是指一種名為「太平洋折翅蠊」（Pacific beetle cockroach）於孵育胚胎期間的蛋白質結晶。這種蟑螂的繁殖方式與其他種類蟑螂不同，是直接生下幼蟲、而非產卵。時尚雜誌「美麗佳人（Marie Claire）」近日在「推特」重新把二○一六年一份有關太平洋折翅蠊「乳汁」營養豐富的研究報導找出來分享，在社群媒體上掀起話題。

二○一六年七月「國際晶體學聯合會期刊」（IUCrJ）刊登印度學者的研究報告，指太平洋折翅蠊的「乳汁」含有豐富的蛋白質、必需胺基酸、脂肪和糖，單一個結晶體「估計就含有比牛奶高三倍多的熱量」；實驗顯示，這種蟑螂奶是地球上營養、卡路里含量數一數二豐富的。

一旦量產 可望成超級食物

當年華盛頓郵報報導訪問報告作者之一、班加羅爾幹細胞生物與再生醫學研究中心生物化學家拉馬斯瓦米（Subramanian Ramaswamy），稱「這是完整的食物」，他認為這種蟑螂奶有潛力作為人類攝取蛋白質的來源，不過仍有一些阻礙。

要將蟑螂奶當作「超級食物」前，首先就是要找出大量生產的方法，畢竟一隻蟑螂的「乳汁」產量有限。汲取方式也待克服，還有「蟑螂」這個名稱帶來的心理障礙，拉馬斯瓦米說，「我不認為有誰聽到：我們從蟑螂體內萃取出結晶做成食物，會喜歡」。

還有一個關鍵問題：嚐起來味道如何？拉馬斯瓦米描述一名因為派對比賽輸了被罰喝這種蟑螂奶的同事說法，「他說嚐起來沒什麼特別的」。