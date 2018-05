預防心血管疾病... 維他命吃心安 抗氧化劑恐增死亡風險

2018-05-30

〔編譯魏國金/綜合報導〕一份國際性研究顯示,除葉酸與含葉酸的維他命B群稍有降低中風風險效果外,最常被攝取的維他命與礦物質補充劑—綜合維他命、維他命D、鈣與維他命C並無預防心血管疾病、中風等好處,而菸鹼酸(維他命B3)、抗氧化劑(維他命A、C與E)甚至可能增加死亡風險。研究人員強調,從健康飲食中攝取維他命與礦物質才是最佳健康之道。

從飲食攝取才是健康之道

來自加拿大多倫多大學、美國哈佛大學公衛學院等多所大學的研究人員,對過去有關維他命與抗氧化補充劑在預防心血管疾病、中風及其他死因之效的研究進行後設分析;相關研究的隨機參與者所服用的維他命等補充劑包括維他命A、B1、B2、B3、B6、B9(葉酸)、C、D、E、β-胡蘿蔔素、鈣、鐵、鋅、鎂與硒。分析成果近期發表於「美國心臟學院期刊」(Journal of the American College of Cardiology)。

綜合維他命、C、D 沒明顯好處

研究人員發現,綜合維他命、維他命D、鈣與維他命C無益於預防心臟疾病、心臟病發、中風或提早死亡,不過也不會增加風險。該研究首席作者、多倫多大學教授簡金斯(David Jenkins)說:「我們驚訝的發現,人們攝取的最常見補充劑正面功效如此少。若你想服用這些補充劑,它們對身體無害,但也沒有明顯好處。」

僅葉酸有效、含葉酸B群有效

但有中、低程度的證據顯示葉酸可降低心臟病風險;此外,葉酸與含葉酸的維生素B群可降低中風風險。然而,研究也發現B3與抗氧化劑(維他命A、C、E)似乎會提高死亡風險。

澳洲營養學家斯坦頓(Rosemary Stanton)說:「總歸就是花在維他命與抗氧化補充劑的錢,不僅是浪費,有時還會傷身。」這項研究與近年其他相關研究的結果大致相同。「沒有一個研究顯示,補充劑的好處勝過蔬果與堅果等較少加工的食物」。

研究人員推估,有超過五十%的美國人服用某種補充劑,其中服用綜合維他命者超過三十%、維他命D約十九%、鈣十四%、維他命C十二%。維他命產業的價值高達數十億美元。