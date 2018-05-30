日本學者追黑洞 沙漠、冰原走透透

2018-05-30

〔記者簡惠茹／台北報導〕從智利沙漠到格陵蘭冰原，從日本到台灣，中研院研究員日本人松下聰樹為了一窺黑洞奧秘，選擇加入台灣研究團隊。走遍夏威夷、智利，甚至到零下三十五度的格陵蘭工作，他說，格陵蘭望遠鏡非常有希望看到黑洞。

中研院天文及天文物理研究所研究員松下聰樹從二○○五年正式加入台灣中研院團隊，在那之前，松下曾在美國哈佛史密松天文物理中心擔任博士後研究員，當時在夏威夷次毫米陣列計畫中，負責測試天線設計功能和評估操作問題，他也曾參與智利的次毫米波天文觀測站計畫。

極乾、永夜極寒打不倒

松下表示，智利ALMA聯合觀測站由三個基地組成，由於作業的地點海拔相當高，阿塔卡瑪沙漠又是世界上數一數二乾燥的地方，不但要克服高山低氣壓，還要忍受乾燥的環境。

在智利一年半後，二○一二年松下又加入格陵蘭望遠鏡計畫團隊。他說，在格陵蘭臨海工作，要克服的則是極度低溫的環境，甚至到達零下三十五度，而且無論耶誕節、新年，都在黑暗中度過，二十四小時完全看不到太陽，無論什麼時候睜開眼，四處都是暗的，心理上非常低落。

畢生都在追逐黑洞的松下說，雖然工作環境相當艱困，可是一直抱著可以看到黑洞相關影像的期待努力工作，希望今年就有成果，為當代科學研究跨出一大步。