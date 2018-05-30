大規模梅雨 可望6月中上旬報到

2018-05-30

〔記者蕭玗欣、洪臣宏／綜合報導〕南部水情吃緊，台南、澎湖地區已於廿四日展開第一階段限水，卻遲遲等不到今年梅雨報到，中央氣象局預報員官欣平表示，目前預估最有可能迎來大規模梅雨鋒面的時間點，落在六月初到六月中旬。

今年陸續有鋒面報到，但鋒面帶來降雨都十分有限，預報員官欣平指出，六月初各國模式皆預測有熱帶擾動發展訊號。一般來說，長時間、大規模降雨的梅雨鋒面需要有西南季風，梅雨來的時間可分為早、中、晚，晚的話就落在六月初到六月中旬，只要六月中旬以前有梅雨發生，就不算遲來。

中央氣象局表示，今、明兩天各地白天仍悶熱，不過太平洋高壓已不如前幾天強勢，要再創新高溫的機率不大；預估各地高溫都在卅三到卅四度範圍內，僅大台北和中南部內陸地區有機會上看卅五度。

週四下半天鋒面慢慢接近，各地天氣也變得不穩定，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有短暫雷陣雨。

週五到下週一各地受鋒面影響，主要影響範圍在北部、東北部，容易有短暫陣雨或雷雨發生，其他地區降雨機率提高；氣象專家吳德榮表示，滯留鋒面附近的「對流胞」將帶來短暫、小範圍劇烈天氣，如雷擊、強風、強降雨的機率，但大部分地區的降雨還是比較偏弱，有些地方甚至沒有降雨。

南水局盼6月底前不會三階段限水

台南水庫快要見底，水利署南區水資源局昨天進行高屏溪攔河堰整備維護檢查，不僅五月底要完成第一期稻作供灌目標，還要力保南部地區六月底前不會進入三階段限水。

台南、澎湖地區已於廿四日展開第一階段限水，南水局去年九月就啟動南水北調，單日最大量達五萬噸，共達七百五十萬噸，以延長台南地區水庫供水時程。

南水局副局長簡振源說，今年梅雨遲到，但會有午後雷陣雨，高屏溪集水範圍達一千平方公里，只要下起午後雷陣雨，高屏溪水位就不會下降。