跑完全馬…壯男眼中風

2018-05-29

記者蔡淑媛／台中報導

一名37歲壯男4年前，跑「全馬」馬拉松嚴重脫水，引起橫紋肌溶解症住院，一年後突然右眼視力模糊，竟罹患眼中風，視力從1.0變成0.2，幸好即時就醫注射抗血管新生因子，才逐漸恢復視力。

醫師提醒，國外曾有數例跑馬拉松脫水，引起眼中風病例，提醒注意。

中山醫學大學附設醫院眼科醫師許閔彥指出，眼中風是視網膜的中央或分支靜脈阻塞，嚴重會造成黃斑部水腫，感光細胞缺氧壞死，造成視力模糊，甚至失明，大多是單眼罹患，發生原因不明，可能與老化、「三高」等有關，血管容易阻塞。

嚴重脫水 引起橫紋肌溶解症

許閔彥表示，患者是在3年前突然右眼視力變得很模糊，趕緊就醫發現是眼中風，右眼視網膜的中央靜脈幾乎全阻塞，視網膜腫脹，黃斑部更是水腫大了3、4倍，趕緊眼內注射抗血管新生因子，通暢血管、消水腫，經過每月注射1次、共3次注射，視力恢復到0.7，但仍會復發，2年3個月共施打11次，現在病情穩定，快1年未再發作。

許閔彥說，患者身體強壯，但發病前1年（即4年前）跑「全馬」嚴重脫水到罹患橫紋肌溶解症住院，加上長年在鋼鐵工廠高溫環境工作，又日夜輪班，懷疑脫水而血管收縮不良阻塞。

許閔彥說，國外研究曾統計，40歲以上民眾有2%有不同程度的視網膜分枝型及中央型靜脈阻塞，也有因脫水引起眼中風，建議劇烈運動還是量力而為，並多補充水分，也提醒高風險族群像60歲以上或「三高」患者，如果視力一片黑，或是突然模糊，應立刻就醫，以免錯過黃金治療期，造成永久視力受損。

目前眼中風有專案健保給付提供抗血管新生因子治療，而且療程可能長達2、3年以上，患者須耐心配合治療與追蹤，療效才會好，以保全視力。