《謠言終結站》多吃黑蒜治百病？ 太多恐上火！

2018-05-29

記者林惠琴／台北報導

網路流傳蒜頭可治百病，尤其黑蒜頭更是極品，多多益善，引起近幾年坊間吹起一股「DIY黑蒜」風潮，只要將蒜頭放入電鍋中，調整至保溫模式7至12天，蒜頭就會自行發酵成為黑蒜頭，但中醫師提醒，黑蒜頭並非人人適合，且不宜食用過量，否則恐上火，反而會引發不適！

中醫師吳明珠表示，在中醫觀點中，蒜頭屬於「發物」，可能造成上火，若是虛寒體質者稍微多吃一點或許無妨，但若是燥熱體質則恐怕會出現嘴唇乾裂、口乾舌燥、舌尖紅腫、舌苔增厚、咽喉疼痛，以及排便不順等情形，進而感到不舒服，尤其夏天水分大量流失，只怕相關症狀會加劇。

吳明珠也指出，工作壓力較大、經常熬夜、作息不正常的族群，眼睛不只會酸澀，還有血絲、紅腫等情況，萬一再補充大量蒜頭，根本是「火上加油」。

此外，在皮膚方面，吳明珠提及，吃太多蒜頭會提高皮脂分泌，增加粉刺、青春痘冒出來的風險，而罹患異位性皮膚炎的民眾，更會因出汗增加，造成手肘、腿部內側、膝蓋等部位發癢的情形日益惡化。

吳明珠強調，雖然黑蒜頭經過發酵程序，相對於生蒜頭可能上火程度下降，但過猶不及，仍不宜過度食用，例如以為對身體好就每天猛吃5顆、10顆，都有點太過火，且有引起燥熱症狀、不利健康的風險。

此外，吳明珠提醒，蒜頭有大蒜辣素，可能會刺激腸胃道，引發不適症狀，因此應減少空腹食用，且將蒜頭當成佐料，與一些蔬菜相拌烹調，或許可避免攝取過量的情況，較能達到保健效果。