僵直性脊椎炎 帥哥變鐘樓怪人

2018-05-29

記者蔡宗勳／嘉義報導

30多歲的嘉義果農林文祥原為身材挺拔185公分的帥哥，但被僵直性脊椎炎折磨成如同鐘樓怪人般嚴重駝背，經大林慈濟醫院副院長簡瑞騰施以兩階段的矯正截骨手術，終於恢復成抬頭挺胸的好漢。

林文祥說，當兵時就知道患有僵直性脊椎炎，但不以為意，30歲之後，背開始彎曲，由於憂心看診吃藥會傷腎，經常自做主張停藥，35歲時脊椎嚴重變形，身軀彷彿枴杖，無法平躺入睡，走路時只能垂頭。

兩階段矯正截骨 終可「抬頭挺胸」

簡瑞騰表示，第一次看到林文祥時，嚇了一跳，因為他嚴重駝背導致頭抬不起來，眼睛只能看地上，肚子則彎曲擠壓如整團肉球，宛如一隻緩步前行的大熊。

簡瑞騰檢查發現林文祥變形之處，主要在胸、腰椎，駝背角度超過100度，拱起來像座山，因此規劃兩階段的「截骨矯正術」，第一階段讓他趴著，從麻醉、調整位置到最安全與最佳的開刀姿勢，再到正式劃刀，就花了一個多小時。

第一階段先在第三腰椎的椎體上做一個30度的「經椎弓椎體截骨術」，之後將頭頸部及上半身慢慢往上提拉，讓截骨處密合，背部隆起的大山瞬間變小山；第二階段進行多節段「椎板切骨術」，之後利用幾天的平躺，讓胸的第十二節與腰的第一節、腰的第一節與第二節、腰的第四節與第五節等3個相連處尚未完全鈣化的椎間盤慢慢張開，這3個節段的切骨得到近40度的矯正量；最後透過鈦合金內固定及融合手術後，終於讓林文祥恢復185公分的直挺身材。