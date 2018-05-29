肌萎博士楊博宇 創設協會助身障友自立

2018-05-29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕楊博宇從小看同為脊髓性肌肉萎縮症的病友相繼去世，立志研發罕病藥物，一路從高醫、交通大學唸到中山大學博士班，在SCI國際期刊發表12篇文章，且成立「高雄市向陽自立生活協會」，四處奔波幫助身障朋友，今年獲總統教育獎。

總統府指定拍攝勵志短片

楊博宇和姊姊楊媛甯罹患相同病症，楊媛甯是周大觀文教基金會熱愛生命獎得主，楊博宇則被總統府指定拍攝勵志短片，將在7月6日總統蔡英文表揚時播放。

楊博宇父母不因姊弟罹病放棄，反而鼓勵他們積極助人，楊媛甯現在是中山大學資源教室輔導老師，楊博宇從小立志當科學家，為了研發罕病藥物，大學選擇高醫醫藥化學系。

他說，從小常跑醫院，看到許多病友在學齡前就去世，自己病程也逐漸退化，發想研發罕病藥物，但到了大學才知道這是漫長道路，因身體因素操作實驗不方便，他改走電腦操作的分子模擬，後來又攻讀交大分子科學研究所，今年將從中山大學機械與機電工程學系博士班畢業。

學術研究屢獲獎 就業受挫

楊博宇在學術研究上相當了得，他與實驗室團隊在SCI發表文章、參與多件科技部、校際產學合作計畫，獲獎無數。

楊博宇不因身障限制自己，大學、碩士班都選擇住宿，還加入高醫聲樂社團，被學長揹上國家音樂廳舞台演出，還搭上輕航機翱翔天際，數次出訪美、日參加國際學術會議。

楊博宇在碩士班畢業後，曾想進入職場貢獻己長，但一起投出履歷的實驗室夥伴都獲得工作，他的卻石沉大海，驚覺台灣企業對重障者的不友善，2012年與障礙夥伴創立「高雄市向陽自立生活協會」並擔任首屆理事長，還出任中華民國肌肉萎縮症病友協會理事。

以霍金博士名言當座右銘

楊博宇一直以霍金博士的「不要讓障礙限制了你的靈魂」為座右銘，他說，這個社會讓他遭受許多挫折，但自己也受過很多人幫助，雖然注定生命比較短，有生之年，他希望能透過不同形式對社會有所回饋。